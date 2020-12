La reina de Tailandia habría filtrado fotos pornográficas de la amante oficial del excéntrico rey Rama X

Un nuevo escándalo envuelve a la realeza de Tailandia: se filtraron más de 1.000 imágenes de Sineenat Wongvajirapakdi, amante oficial del rey Rama X, y muchas de ellas muestran sexo explícito. Se sospecha que fue una venganza de Suthida Tidja, la actual reina.

Las fotos llegaron en agosto a manos de Andrew MacGregor Marshall, uno de los periodistas especializados en este tema, que escribió un crítico artículo en la diario The Times.

Marshall prefirió no publicar las fotos y se apoyó en la teoría de que la reina fue la autora de la filtración porque coincidió con la liberación y regreso de Sineenat, después de haber estado presa durante el año pasado.

“Las fotografías son claramente de los teléfonos personales de Koi (apodo de Sineenat). La mayoría de las imágenes son fotografías que ella misma tomó y docenas de ellas son sexualmente explícitas. Parece probable que hubiera tomado fotografías explícitas de sí misma para enviar a Maha Vajiralongkorn (nombre real del rey)”, escribió el periodista en su cuenta personal.

Sineenat recibió el título de consorte real para conmemorar el cumpleaños 67 del rey. Fue la primera vez en casi un siglo que un monarca tailandés tomó una consorte.

El tercer matrimonio del monarca terminó en una fuerte con polémica, debido a que envió a prisión a los padres, hermanos y otros familiares de la entonces princesa Srirasmi por utilizar la imagen de la Casa Real.

En 2019, el rey repudió a nueva esposa y ex concubina Sineenat Wongvajirapakdi, acusándola de “desleal, desobediente y desagradecida”. Dos meses antes había legalizado a la también ex concubina y ex azafata Suthida Tidjai, actual reina.

Desde el ascenso al trono en 2016, el rey, ha ampliado sus poderes y control sobre el dinero de la Casa Real. Sin embargo, no tiene ni ha logrado la popularidad ni la veneración de su padre, Bhumibhol Adulyadej, quien reinó durante siete décadas. Es por eso que el periodista británico apuntó a la lucha por el poder de la reina Suthida, esposa oficial de Rama X. “La reina quiere sabotear el regreso de Sineenat después de haber sido repudiada por el rey durante unos meses”, indicó.

Según Forbes, Rama X figura en la lista de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna heredada de su padre de cerca de 28.000 millones de dólares.