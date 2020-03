Llegó del exterior, no cumplía la cuarentena y le dio brutal paliza a guardia que le llamó la atención

Un vigilador privado de un edificio del partido bonaerense de Vicente López fue atacado a puñetazos por un inquilino al que acusó de no haberlo cumplido con el protocolo de aislamiento ante la pandemia de coronavirus tras regresar de un viaje por los Estados Unidos, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.



La agresión, que quedó filmada por las cámaras de seguridad y cuyas imágenes se viralizaron por las redes sociales, provocó la reacción del presidente Alberto Fernández, quien pidió ser "severos" con quienes "no acepten la cuarentena" y aseguró que iría "personalmente a encerrarlo".



“Estoy buscando donde vive ese señor para encerrarlo personalmente yo, para que todos entiendan que no se puede jugar de ese modo”, afirmó esta mañana en declaraciones a Radio Diez el Presidente, al ser consultado sobre lo sucedido.



El hecho ocurrió cerca de las 21.20 de anoche en un edificio situado en Rosales 2793, en la localidad de Olivos, en dicho partido de la zona norte del conurbano, cuando el vigilador identificado por la Policía como Gustavo Granucci denunció la agresión por parte de un inquilino, la cual quedó grabada por una de las cámaras de seguridad del lugar.



Según las fuentes y el video que se difundió por las redes sociales, el ataque se produjo en la garita del vigilador, adonde el inquilino, identificado como Miguel Ángel Paz, se presentó visiblemente molesto e insultó al empleado de seguridad porque éste le había advertido que no cumplía con el protocolo de sanidad dispuesto por el gobierno nacional ante la pandemia del coronavirus, para las personas que regresan de viajes de países extranjeros donde circula el virus.



“No estás cumpliendo con el protocolo de sanidad, tomatelá de acá, salí de la guardia”, le pidió Granucci, y como el inquilino se rehusó, lo empujó, a raíz de lo cual este último lo atacó a puñetazos al tiempo que lo insultaba nuevamente.



“Te voy a matar, ¿querés seguir haciéndote el loco conmigo?”, dijo el vecino al finalizar la golpiza.



Ante lo ocurrido intervino personal policial que retuvo al agresor en su domicilio y del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) para asistir al vigilador y determinar si ambos hombres se encuentran infectados con el virus Covid-19.



A su vez, el empleado de seguridad debió ser asistido en el Hospital Houssay por unos cortes en el rostro, al tiempo que el análisis de coronavirus dio resultado negativo, dijeron los informantes judiciales.



También intervino el fiscal de turno en Vicente López, Martín Gómez, quien imputó al vecino de “lesiones y amenazas”.



Las fuentes policiales indicaron a Télam que esta mañana se dispuso la aprehensión del inquilino en su domicilio donde cumple con el protocolo de aislamiento.



Además, interviene el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien investiga la posible infracción de los artículos 205 y 239 del Código Penal de la Nación, que contemplan la protección de la salud general y el delito de desobediencia, agregaron las fuentes.



Tras conocerse las imágenes, el presidente Fernández consideró en dos entrevistas radiales de esta mañana a Radio Diez y a Radio Mitre que "hay que ser severos con quienes no acepten la cuarentena".



"Tenemos que ser inflexibles con eso, esto no es mano dura sino protección. es exactamente lo contrario. Ayúdennos", dijo Fernández.