Gorbachov pidió que los líderes mundiales se unan tras el coronavirus

El ex presidente de la Unión Soviética entre 1988 y 1991, Mijaíl Gorbachov, publicó una editorial en la revista Time en la cual se refirió a la pandemia que tiene al planeta en vilo y no dudó en decir que una vez que todo suceda los líderes del mundo deben unirse para afrontar mejor el futuro.

"Durante los primeros meses de este año, hemos visto una vez más cuán frágil es nuestro mundo global, cuán grande es el peligro de caer en el caos. La pandemia de COVID-19 se enfrenta a todos los países con una amenaza común, y ningún país puede enfrentarla solo. El desafío inmediato hoy es derrotar a este nuevo enemigo vicioso. Pero incluso hoy, debemos comenzar a pensar en la vida después de que se retire. Muchos dicen ahora que el mundo nunca será el mismo . ¿Pero cómo será? Eso depende de qué lecciones se aprenderán", comenzó el último presidente de la URSS.

" Recuerdo cómo a mediados de la década de 1980 abordamos la amenaza nuclear. El avance se produjo cuando entendimos que es nuestro enemigo común, una amenaza para todos nosotros. Los líderes de la Unión Soviética y los Estados Unidos declararon que una guerra nuclear no se puede ganar y nunca se debe combatir. Luego vino Reykjavik y los primeros tratados que eliminan las armas nucleares. Pero a pesar de que ahora el 85% de esos arsenales han sido destruidos, la amenaza sigue ahí. Sin embargo, aún quedan otros desafíos mundiales que se han vuelto más urgentes: la pobreza y la desigualdad, la degradación del medio ambiente , el agotamiento de la tierra y los océanos, la crisis migratoria . Y ahora, un sombrío recordatorio de otra amenaza: enfermedades y epidemias que en un mundo global e interconectado pueden propagarse con una velocidad sin precedentes", continuó su nota publicada en la norteamericana revista Time.