El Mundo |EL CONFLICTO EN MEDIO ORIENTE

A la toma de Gaza: Israel moviliza 60 mil reservistas

El plan para controlar la principal ciudad de la Franja comenzaría en septiembre. Liberar a todos los rehenes de una vez, la condición de Netanyahu para una tregua

A la toma de Gaza: Israel moviliza 60 mil reservistas

Desde el sur de Israel, soldados observan con binoculares edificios dañados en la Franja de Gaza / AP

21 de Agosto de 2025 | 03:04
Edición impresa

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aprobó el plan para tomar Ciudad de Gaza y ordenó movilizar a 60.000 reservistas, mientras los mediadores siguen esperando la respuesta oficial del gobierno hebreo a una nueva propuesta de tregua en el devastado territorio palestino.

El gabinete de seguridad presidido por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, había autorizado a comienzos de este mes un plan para tomar militarmente esta ciudad y los campos de refugiados adyacentes, así como hacerse con el control de toda la Franja, liberar a los rehenes y desarmar al movimiento extremista palestino Hamás.

Asimismo, el ministro Katz “ autorizó la emisión de órdenes de movilización de unos 60.000 reservistas necesarios para llevar a cabo la misión, que comenzaría en septiembre. En estos 22 meses de guerra, el ejército israelí tomó alrededor del 75% de la Franja de Gaza. La Defensa Civil local informó ayer que 21 personas murieron en ataques y disparos israelíes. En el sur del territorio, el ejército israelí afirmó haber matado a una decena de combatientes de Hamás al repeler un ataque de su brazo armado, que por su parte aseguró haber eliminado a un número indeterminado de soldados israelíes. Según el ejército israelí, un soldado resultó gravemente herido y otros dos sufrieron heridas leves.

“HASTA 2026”

En los últimos días, Israel intensificó sus ataques aéreos y sus operaciones en tierra en Ciudad de Gaza y los campos de refugiados aledaños, considerados como los últimos bastiones de Hamás. Los barrios de Zeitún y Al Sabra son objeto de intensos bombardeos, según los habitantes. La operación militar en Ciudad de Gaza y sus alrededores será “progresiva, precisa y selectiva”, explicó un responsable militar. “Algunos de estos lugares son zonas en las que no hemos operado anteriormente, donde Hamás aún conserva capacidad militar”, precisó. La operación “continuará hasta 2026”, adelantó la radio militar. La decisión del titular de Defensa llegó dos días después de que el grupo islamista aceptara una nueva propuesta de tregua de los mediadores Egipto, Qatar y Estados Unidos.

Israel sigue sin reaccionar formalmente a la iniciativa. La proposición se basa en un plan anterior del enviado estadounidense Steve Witkoff, que había sido validado por Israel. Este contempla la liberación de diez rehenes vivos y los restos mortales de 18 fallecidos a cambio de un alto el fuego de 60 días y negociaciones para poner fin a la guerra. Los cautivos restantes serían liberados tras una segunda fase de negociaciones, según fuentes de Hamás y la Yihad Islámica. Un alto funcionario israelí indicó que el gabinete de Netanyahu “no ha cambiado” de política y que sigue “exigiendo la liberación” de todos los rehenes en una sola vez, “de conformidad con los principios fijados” para poner fin a la guerra.

 

