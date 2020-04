Advierten que por temor al COVID cayeron los controles y los infartos son más graves

Ya sea por el temor a contagiarse Covid-19 en los consultorios o exponerse a problemas legales al trasladarse hasta la guardia de un hospital, gran cantidad de pacientes con enfermedades cardiovasculares han dejado de realizar sus controles de rutina y las unidades coronarias están recibiendo por estos días casos más graves de lo común. La situación, advierten algunos cardiólogos, podría derivar en un aumento de muertes por causas cardiovasculares evitables durante los próximos meses en el país.

“La cuarentena causó la cancelación de consultas y procedimientos médicos que pueden tener daños colaterales en pacientes con enfermedades preexistentes o susceptibles de desarrollarlas”, señala un informe difundido por la Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, según el cual esta situación podría derivar en “un incremento de entre 6 y 9 mil muertes evitables por enfermedad cardíaca entre abril y octubre de este año” en el país.

“Creemos imperiosa la necesidad de informar a la sociedad y a las autoridades sanitarias que existirá un incremento marcado de la modalidad por enfermedades cardiovasculares debido al mal control de los factores de riesgo y a la demora en la realización de procedimientos que han demostrado reducir la morbimortalidad en estos pacientes”, señalan desde el Instituto Cardiovascular.

De acuerdo con un estudio realizado por esa entidad, las causas que más conspiran contra un adecuado control de estos cuadros (además de miedo al contagio y la preocupación por las sanciones legales) son la cancelación de agendas médicas por aislamiento obligatorio, las licencias otorgadas al personal de salud considerado población de riesgo para Covid y las dudas de los pacientes sobre las consultas que estaría justificado realizar y cuales no.

UNA RELACIÓN DIRECTA

“Hay una relación directa entre el Covid-19 y la enfermedad cardiovascular que se percibe desde la unidad coronaria a través de una reducción significativa en las internaciones de pacientes. Si uno compara lo que está pasando este año con lo que ocurría en 2019 o 2018, cuando no había Covid, se observa que cayeron hasta un 50% la internaciones de pacientes con enfermedad cardiovascular”, comenta el doctor Jorge Camilletti, responsables del Servicio de Cardiología del Hospital Italiano de La Plata.

Al mismo tiempo, “el paciente que llega hoy a la internación es uno de mayor riesgo, con una enfermedad más compleja. No llegan los pacientes simples sino los realmente complicados”, señala Camilletti, para quien esto obedecería a la falta de controles a tiempo que derivan en cuadros de mayor gravedad.

“Probablemente la reducción de las consultas tempranas ha llevado a que muchos pacientes transcurran la enfermedad en su casa con el riesgo que eso implica. Lo más preocupante es que se está viendo un aumento de mortalidad en pacientes con enfermedad cardiovascular”, comenta el jefe de Cardiología del Italiano al señalar que se trata de un fenómeno observado en muchos países en cuarentena y que genera enorme preocupación.

De ahí que “es muy importante que los pacientes consulten: sobre todo aquellos que tienen enfermedad cardiovascular establecida; que persistan con la consulta periódica a sus cardiólogos -sostiene Camilletti-. Si no pueden hacerlo presencialmente, que al menos lo hagan en forma virtual. Hay cuestiones, como el control de la medicación que hoy pueden ser resueltas en forma virtual”.

Lo mismo sostiene su colega Ricardo López Santi, ex presidente de la Federación Argentina de Cardiología. “Una consulta a tiempo para revisar un marcapasos o controlar la presión arterial puede evitar un montón de inconvenientes. Por eso es importante que los pacientes con patologías cardiovasculares no dejen de consultar a sus médicos de manera regular. Si no pueden hacerlo en forma presencial, hay que abrir canales de tele consulta para que esas personas no sigan cursando la cuarentena sin ningún control”, señala el especialista en cardiología.

Más allá de los controles regulares, desde el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires advierten que, incluso en medio de la cuarentena, existen señales cardiovasculares que justifican sobradamente acudir a la guardia de un hospital. Entre ellas señalan la opresión o el dolor en pecho o brazos, los dolores súbitos nuevos en torso o abdomen, la falta de aire, la pérdida de conocimiento, la aparición de edemas nuevos en las piernas, palpitaciones nuevas, dolor súbito con cambio de color o temperatura en las piernas y la dificultad súbita para expresarse, entender o caminar.