En el torneo de las series, el Manchester City le gana por goleada al Barcelona

El Barcelona no le escapó a la moda de los documentales intimistas y lanzó hace dos semanas, a través de Netflix, la serie “Matchday”: la misma cuenta en ocho capítulos de 45 minutos la temporada 2018/19 del equipo catalán, en la cual ganaron nuevamente La Liga de España pero perdieron de manera inexplicable las semifinales de la Champions League ante el Liverpool y sucumbieron en la final de la Copa del Rey ante el Valencia.

Si bien para los fanáticos de Lionel Messi y compañía es una oportunidad única de ver los momentos del cotidiano de sus ídolos, la serie termina siendo bastante tediosa en su relato y los mejores momentos recién aparecen en el capítulo 7, cuando el relato se centra en el “desastre de Anfield”. Con un forzado dramatismo desde el inicio para intentar allanar el camino para la eliminación de la principal competencia europea, y un ritmo bastante lento (es difícil poder ver varios episodios seguidos), “Matchday” no logra destacarse del resto de los documentales de su tipo.

Lejos está del nivel de “Del Sunderland hasta la muerte”, otra producción de Netflix que ya tiene dos temporadas y que ha logrado mostrar, verdaderamente, el “lado B” del fútbol profesional con todas sus miserias; en la del Barcelona no se muestra todo, sino lo que los protagonistas quiere, y esa superficialidad se nota frente a las cámaras (en algunos momentos, demasiado). Se intenta relatar un drama que no termina siendo creíble o, al menos, al que se le notan los hilos.

En el 2018, el Manchester City presentó a través de la plataforma Amazon Prime “All or Nothing”: también en ocho capítulos, relata la intimidad del plantel dirigido por Pep Guardiola que logró conquistar la Premier League 2017/18 con puntaje récord pero que no logró trascender en el plano internacional. En la premisa es igual a la del Barcelona, pero con una ejecución diferente que logra quedar entre los mejores de su tipo.

CLAVES

Una de las claves que diferencia a ambas series, y que inclina la balanza para los de Manchester, es la figura de Pep Guardiola. En el actual plantel del Barcelona no hay una figura que atraiga tanto como él para una producción de este estilo, ni el propio Messi. “All or Nothing” se encarga de ponerle suma atención a todo lo que hace y dice el entrenador catalán, permitiendo conocer aún más a uno de los directores técnicos más exitosos de la era moderna del fútbol. Compartas o no su “ideología futbolística” (en lo personal, no me considero “guardiolista”), es muy difícil que un amante del fútbol no le despierte curiosidad la forma de trabajar y comandar un equipo de Pep.

Si bien en el City tampoco muestra todo lo que ocurre en el club, el recorrido no se hace tedioso. A pesar de saber cómo terminó la temporada para el equipo, ya que la Premier League es una de las ligas más populares en nuestro país (tal vez la que más se sigue en Europa), el foco está puesto en otro lado: en ver cómo fue el camino del plantel, entrar un poco a la mente de Guardiola y observar, obviamente, momentos íntimos de jugadores de élite. Todo está servido en las porciones justas para que nada agote al espectador y termine siendo una experiencia positiva.

Entonces, ¿no tengo que ver “Matchday si aún no la arranqué? Si sos fanático del Barcelona de Messi es una buena oportunidad para ver escenas que no suelen mostrarse, ya que la falla en su relato no impide poder nutrirse de imágenes del cotidiano del plantel. Pero aquellos que están buscando arrancar una buena serie intimista futbolera, y si ya vieron “Del Sunderland hasta la muerte”, les recomiendo que vayan a Amazon Prime y disfruten de “All or Nothing”. Igualmente, y nunca está demás decirlo, sobre gustos no hay nada escrito.