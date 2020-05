Picarón, Robbie Williams volvió a pinchar a Liam Gallagher

Robbie Williams ha vuelto a la carga contra Liam Gallagher afirmando que las canciones que compuso con su banda después de Oasis, Beady Eye, “no eran demasiado buenas”.

Los dos cantantes británicos tuvieron una buena amistad en los noventa, pero todo se torció cuando el ex de Take That retó al que fuera vocalista de Oasis a una pelea en los Brit Awards del 2000.

A pesar del paso de los años, esta idea no se ha ido de la cabeza de Robbie, quien el pasado noviembre insistió, dos décadas después, en montar un combate de boxeo profesional con Liam.

Así, tras apuntar que el hermano de Liam, Noel, lo está haciendo bien en solitario, dijo que “Liam no es una de las más grandes estrellas mundiales”.