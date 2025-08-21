Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La ANMAT prohibió el uso y la venta de comprimidos para bajar de peso

Lo hizo a través de la Disposición 6132/2025 publicada en el Boletín Oficial. Según la Anmat se ofrecían como naturales y eran falsificados.

La ANMAT prohibió el uso y la venta de comprimidos para bajar de peso
21 de Agosto de 2025 | 12:00

Escuchar esta nota

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la distribución y la venta en todo el país de una marca de comprimidos ofrecidos para bajar de peso y compuestos por té verde y centella asiática que, según ese organismo, eran falsificados y representaban un riesgo para la salud de quienes lo consumieran.

La medida se hizo efectiva mediante la publicación de la Disposición 6132/2025. Así, quedó suspendida la comercialización y distribución del producto “Quemador Natural – Natural GyM - Te Verde Centella Asiática – Venta Libre – Industria Argentina’ Producto autorizado por ANMAT - PM-2097”.

En los considerandos, explicaron que las actuaciones comenzaron por consultas recibidas en el correo oficial del Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEGMPS), sobre el producto presuntamente comercializado por medio de redes sociales.

Según se detalló, el artículo “se ofrecía como ‘natural’ ya que su composición declara: té verde y centella asiática”. Sin embargo, “hacía referencia a una receta médica por lo que sugería que había sido preparado como una fórmula magistral”.

Sobre ese punto, el DEGMPS aclaró que “las preparaciones magistrales deben elaborarse en farmacias habilitadas, previa presentación de una receta médica, para un paciente en particular”.

Por lo tanto, “no pueden identificarse con denominaciones comunes o marcas (como ‘Quemador Natural – Natural Gym’); y deben declarar en el rótulo los datos de la farmacia elaboradora, la composición cuali y cuantitativa, y sólo pueden dispensarse en las farmacias”.

Ese Departamento expresó también que “la denominación ‘PM’ habitualmente refiere al registro de producto médico; sin embargo, el PM2097 es inexistente y no podría haber sido otorgado por esta Administración Nacional para un producto de otro rubro”.

Ante este panorama, el DEGMPS calificó al producto denunciado como “falsificado” e informó “que toda vez que se desconoce su real composición, el responsable de su elaboración y las condiciones de elaboración, la calidad de las materias primas que se usaron para su fabricación y, en definitiva, su origen, el producto reviste riesgo para la salud de los potenciales pacientes”. 

