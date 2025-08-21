Cristian Graf rompió el silencio y habló sobre el asesinato en Coghlan

21 de Agosto de 2025 | 12:06

Cristian Graf, el principal sospechoso del crimen de Diego Fernandez Lima, habló y manifestó que “están señalados” en cuanto al asesinato del joven cuyos restos se hallaron en mayo pasado en una vivienda lindera a su casa del barrio porteño de Coghlan.

El hombre manifestó: “Estamos muy mal por el hecho de encontrar los restos y el asecho mediático”.

“Nos sentimos señalados por los vecinos y todos en general”, agregó.