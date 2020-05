Quejas de beneficiarios de AUH por no percibir la tarjeta Alimentaria

Debido a la pandemia por coronavirus en Argentina, miles de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, AUH, se quedaron sin recibir la Tarjeta Alimentar. Esto llevó a que desde ANSES definieran comenzar a depositar los $4.000 o $6.000 correspondientes a la cantidad de hijos, en las cuentas bancarias de los beneficiarios.

Sin embargo hay una cierta cantidad que al término de abril, aún no han podido percibir el beneficio en sus cuentas y no tienen la forma de reclamar para que lo acrediten.

Uno de los casos es el de Lucía Belén Romero, una vecina de 26 años que vive en Los Hornos. "Luego de que decretaran la cuarentena, me hicieron descargar la aplicación "Mi Agentina" para actualizar datos y que el Correo Argentino entregue la tarjeta. Como no venían, a la semana me acerqué y me dijeron que no las tenían ellos (por el Correo). Entonces nos dijeron que se depositaría en la cuenta junto a la AUH".

"Pasó marzo, también todo el mes de abril y seguimos sin novedades. Yo tengo cinco hijos, necesito de manera urgente esa ayuda para poder vivir", describió la mujer.

A su vez, Romero contó que se acercaron hasta el Banco Provincia porque esa entidad junto al Banco Nación son los encargados de la emisión de los plásticos. "Nos dijeron que tenían las tarjetas emitidas, pero que no tenían la orden aún de entregarlas a los beneficiarios".