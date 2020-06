“Me fui de Boca por culpa de Macri”

Jorge “Chino” Benítez, ex jugador y entrenador de Boca, reveló ayer que su alejamiento del club en 2005 se produjo “por (Mauricio) Macri” quien no cumplió con su pedido de refuerzos para la Copa Libertadores.

“Él quería traer a los jugadores después de la Copa Libertadores. Yo le dije que si no ganaba la Copa me tenía que ir. Y me fui por Macri”, expresó Benítez en diálogo con Cadena Xeneize.

El “Chino”, de paso exitoso como jugador entre 1973 y 1983, solicitó a Macri “dos jugadores”, pero éste no lo concretó.

“Le pedí dos refuerzos y le di tres opciones: Federico Insúa, Giovanni Hernández o Lucas Lobos. Si me traían esos refuerzos estábamos en la final de la Copa Libertadores”, indicó Benítez.

En esa Copa Libertadores, Boca quedó eliminado en cuartos de final por Chivas de México con la goleada 4-0 como visitante en el partido de ida y el empate sin goles en La Bombonera que registró el famoso escupitajo de Benítez sobre el volante Adolfo Bautista.

El “Chino” hizo autocrítica en su gestión como DT de Boca, con el incidente del “Bofo” Bautista incluido, pero volvió a cargar sobre Macri: “Si el que decide, o sea el presidente, es cholulo, tenemos problemas. A mí no me gustan los cholulos y menos en un club tan importante como Boca. El que toma las decisiones es el presidente”.