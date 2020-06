Denuncian a un repartidor por "toser, escupir y sonarse la nariz" con una pizza en la mano

El administrador de un edificio ubicado en 54 N° 456, entre 4 y 5, denunció en las últimas horas a un repartidor luego de descubrirlo "escupiendo, tosiendo y sonando su nariz" mientras sostenía un pedido que él mismo había abierto segundos antes y que debía entregar a una mujer que allí reside.

"Son cuatro minutos de filmación. Primero cuando empezamos a ver los movimientos de este repartidor, nos llamó la atención que manipulara la comida. Lo que vimos después" señaló en diálogo con eldia.com un trabajador de la administración.

Según explicó este funcionario, el hecho fue descubierto luego de que el encargado del edificio reclamara por el hallazgo de un escupitajo en la puerta de entrada.

"El encargado nos dijo que alguien había escupido en las ventana. Nos entró la duda y de forma inmediata nos pusimos a revisar las cámaras a fin de establecer si se trataba de algún consorcista o inquilino" detalló la persona que habló con este medio

Añadió al respecto que "en este momento de pandemia, se vuelve muy importante respetar las normas de higiene y si alguien las estaba incumpliendo íbamos a notificar".

De este modo se dispusieron a revisar las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del edificio ubicadas en la entrada y fue así que lograron dar con el sospechoso, un joven repartidor con barbijo que había ido a dejar a un pedido.

En el video se puede ver al delivery de una "pizzería de la zona" descender de la moto con una caja en la mano y luego, cuando se va a acercando al edificio, la abre y mete la mano como si estuviera acomodando algo.

En los minutos siguientes se lo puede observar asomando la boca y su nariz al pedido abierto y luego, las imágenes lo muestran sonarse la nariz con la caja abierta ubicada justo debajo de su rostro.

En diálogo con EL DIA, el administrador indicó que se comunicó al 147 para radicar la denuncia pero no obtuvo una respuesta concreta.

"Me dijeron que llame a las ambulancias que andan dando vuelta en la ciudad. Otros me sugirieron que vaya a la comisaría pero no puedo acercarme a la policía por este tema de la pandemia. Tengo que cuidarme. Por eso se me ocurrió hacerlo público a través de EL DIA".