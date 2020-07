En River, el problema parece ser el recambio

Marcelo Gallardo fue el primero que salió a reclamar la posibilidad de un regreso a los entrenamientos. “Todo el mundo entiende y pone por delante de todo la salud y la vida de las personas... El fútbol es una actividad importante social y culturalmente, pero no es imprescindible... Pero de ahí a no hacer nada, a quedarnos de brazos cruzados, a no poder debatir me parece demasiado”, manifestó el DT.

“Tenemos el deseo de activarnos de a poco con los cuidados necesarios. No tengo deseo de romper una cuarentena, de comer un asado con amigos, deseos de shopping. Tengo deseos de hacer mi trabajo con los cuidados necesarios”, agregó a quien las circunstancias le están dando la razón, porque atendiendo el presente cuadro de situación le será muy difícil mantener el nivel futbolístico alcanzado a nivel continental.

En estas condiciones, los Millonarios deberán atender en el último trimestre del año tres frentes de alto nivel como lo son la Libertadores, el nuevo certamen argentino, cuyas características no fueron anunciadas, y la Copa Argentina, a través de un calendario que seguramente no tendrá pausas.

Esto es lo que parece desnudar una fragilidad en el River de Marcelo Gallardo, el técnico que ya acumula 69 encuentros dirigidos en la Libertadores, y se encuentra a sólo nueve de meterse en el top 10 de entrenadores con más presencias en la historia del certamen. La poca capacidad de recambio en un plantel donde la estatura futbolística de los titulares parece estar muy por encima de la de los suplentes.

Franco Armani; Lucas Martínez Quarta, Robert Rojas, Javier Pinola; Gonzalo Montiel, Enzo Pérez, Milton Casco; Ignacio Fernández, Nicolás De La Cruz; Matías Suárez y Rafael Santos Borré, ha sido la formación titular de River. La base que se hizo protagonista de cuanta competencia se le cruzó delante, y que se hizo notar cuando su entrenador dispuso por una distinta, como la vez que viajó a Ecuador.

Enrique Bologna y Germán Lux no parecen dar las garantías necesarias como suplentes de Armani; Fabrizio Angileri está lejos de Casco en la posición de lateral izquierdo; tanto Juan Fernando Quintero, como Jorge Carrascal y el juvenil Cristian Ferreira, tampoco aseguran el juego en la línea media que acostumbran los titulares habituales; e incluso en ataque, Pratto no terminó de alcanzar la línea de rendimiento alcanzada por Suárez o Borré.