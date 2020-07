Definen si aceptan el acuerdo para retomar la atención médica a los afiliados a IOMA

Después de más de una semana de conflicto que significó, en la práctica, la falta de cobertura médica para casi 300.000 afiliados del Instituto de Obra Médica Asistencial (IOMA), se llegó ayer a un principio de acuerdo entre la obra social y la Agremiación Médica Platense (AMP). Luego de tres horas de suma tensión, firmaron un acta compromiso para retrotraer la situación al 6 de julio (la AMP puede volver a facturar y los médicos deben atender a los afiliados) y tomarse 60 días de negociación para firmar un nuevo convenio.

¿Por qué no está todo resuelto? El acta acuerdo que se firmó ayer en la Defensoría del Pueblo de la Provincia, que convocó a la audiencia conciliatoria, debe ser sometida a lo que diga hoy a primera hora la Mesa de Enlace que se formó entre distintas entidades médicas (sociedades científicas, asociaciones profesionales, el colegio de Médicos Distrito 1, la Agremiación Médica de Ensenada y la AMP) y el directorio de IOMA.

Si todo sigue su curso y no hay objeciones a lo que firmaron ayer Homero Giles (presidente de IOMA), Jorge Varallo (AMP) y Guido Lorenzino (Defensor del Pueblo bonaerense), se aguarda que entre la tarde de hoy y mañana los afiliados vuelvan a tener la cobertura médica que perdieron desde el 8 de julio pasado, cuando se dio a conocer la decisión unánime de prescindir de la AMP para manejar la facturación y administración de los honorarios de 5.000 médicos de la Ciudad. De no haber una convalidación del acta, no se conoció un plan alternativo.

Giles, titular de IOMA, dijo ayer a este diario que “con el compromiso para que vuelvan a atender a los afiliados, dijimos que sí a casi todas las cláusulas solicitadas por la AMP. Más no podemos hacer. No cedimos en dejar de lado las denuncias a los profesionales, seguir auditando las facturaciones y mantener el poder de sancionar a quienes hacen cobros indebidos o cometen defraudación presentando una consulta o una práctica que no se realizó y pretenden cobrarlo”. A su vez, dijo, “los 12 médicos denunciados no volverán a formar parte de los prestadores”.

La docena de profesionales denunciados en junio ante la Justicia Penal fueron llevados a la Justicia por el presunto delito de defraudación en la facturación correspondiente a marzo, por un monto de 8 millones de pesos.

Desde la AMP, su presidente, Jorge Varallo, dijo que “llegamos a la firma de un acta acuerdo que va a ser ad referéndum de la decisión que tomen cada una de las partes. De parte de IOMA, el directorio y de parte nuestra obviamente todos los médicos con su representatividad a partir de avanzar en un nuevo convenio superador y prestacional y después una serie de reivindicaciones que venimos planteando nosotros y que pueden resultar muy importantes”.

El acta acuerdo contempla varias pautas: que IOMA pague los honorarios de abril el próximo martes 21 de julio; redactar un nuevo convenio que incluya mejoras en los honorarios médicos, incorporar un modulo COVID-19, la discusión de un nuevo nomenclador de prácticas; la AMP se compromete a incluir un dispositivo de auditoría mixto; y ambas partes se comprometen a retrotraer las condiciones al 6 de julio.

¿Por qué retrotraer al 6 de julio? Porque el 7 y 8 de este mes hubo una protesta de los médicos que atendieron a los afiliados como pacientes particulares. El 6 de julio fue el último día que los médicos atendieron a los afiliados con las coberturas incluidas en el convenio prestacional. El 8 de julio, Giles y el ministro de Salud provincial, Daniel Gollán, anunciaron que prescindían de la AMP. Ese día, el corte drástico sorprendió a diferentes sectores, principalmente a los afiliados.

La propuesta de tregua con una negociación de 60 días con miras a redactar nuevo convenio y el regreso de la AMP al proceso de facturación, entre otros puntos, llegó luego de poco más de una semana de aquel anuncio terminante. Oficialmente se planteó como “la urgente necesidad de retomar la cobertura médica” para 300.000 afiliados en el contexto sanitario inédito que plantea la pandemia. Otras voces marcan que hubo un llamado telefónico desde Presidencia de la Nación a las principales autoridades de la Gobernación bonaerense para que se acelere la solución del conflicto.

Según pudo saber este diario, la marcha atrás también podría impactar en la figura del ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, quien el 8 de julio (cuando se hizo el anuncio del corte) y hace pocas horas tuvo durísimas palabras para las entidades médicas. El miércoles último dijo: “Hubo una respuesta corporativa para defender estafadores”, entre otros conceptos.

A la salida de la reunión conciliatoria de ayer, un grupo de afiliados (que protestó ante IOMA y luego se movilizó a la Defensoría) y funcionarios de la obra social protagonizaron momentos de tensión. Hubo agresiones verbales y agarrones a integrantes del gabinete de Giles, quien también recibió insultos.

Si todo sale según lo previsto, los afiliados volverían a tener cobertura entre hoy y mañana

“Hemos cedido a todos los pedidos de la AMP (...) Pero IOMA no va a renunciar a seguir investigando”

Homero Giles, Presidente de IOMA

“Llegamos a la firma de un acta acuerdo que va a ser ad referéndum de la decisión que tome cada una de las partes”

Jorge Varallo, Presidente de la AMP

“Hemos reunido a las partes, para encontrar un punto de acuerdo (...) Las diferencias hay que dejarlas para otro momento”

Guido Lorenzino, Defensor del Pueblo provincial