Falla la aplicación Cuidar y los usuarios se quejan porque no disponen del permiso para circular

Desde las primeras horas del jueves, los usuarios que utilizan la aplicación "Cuidar" se quejan de que la misma no funciona correctamente. A través de ese aplicación, muchos trabajadores tiene allí el permiso habilitante como actiuvidad escencial, clave en esta etapa de la cuarentena con más controles y nuevas restricciones.

"Cuando intento abrir la app Cuidar Argentina COVID-19 se cierra inmediatamente. He desinstalado y vuelto a instalar, he reiniciado el celular y me pasa lo mismo. Necesito regresar al lugar donde hago cuarentena, pero si la App no funciona no sé cómo hacer", comentó un usuario.

José Ignacio otro de los vecinos que se comunicó con este diario y que vive en Hernández expresó: "Tengo mi permiso activo a través de la aplicación como corresponde para mostrarla las veces que corresponda en cada retén. Pero no me funcionó en todo el día. Para colmo hoy había planeado hacer las compras habituales", se quejó indignado.

Otra usuario fue más irónica y escribió: "#QuedateEnCasa porque la aplicación Cuidar no funciona ¿A alguien más le pasa?"

La app fue desarrollada en conjunto entre la Secretaría de Innovación Pública -siguiendo los requerimientos y necesidades del Ministerio de Salud-, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, la Fundación Sadosky, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi), que nucleó a las empresas Hexacta, Globant, G&L Group, C&S, QServices, GestiónIT, Intive, Finnegans y Faraday.



La aplicación se encuentra disponible para iOS y Android, y para registrarse se debe ingresar el DNI y da la opción de la geolocalización. Luego comenzará el autoexamen.



En casos de autodiagnósticos que no tengan síntomas compatibles con Covid-19, la app recomienda realizar un nuevo testeo pasadas 48 horas e insiste en la necesidad de respetar el aislamiento social, preventivo y obligatorio.



Si el usuario realiza una tarea esencial, el resultado del testeo se vincula automáticamente con el CUHC en la misma app a través de un código QR.