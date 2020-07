Padres en alerta: en La Plata también crece el “grooming”

“Mi hija entró a mi habitación con los ojos llenos de lágrimas y temblando. Me dijo que un supuesto chico de su edad la estaba amenazando por Instagram con filtrar fotos íntimas que le había enviado sino le seguía mandando más”. Este relato pertenece a Carolina, madre platense de una adolescente de 13 años que sufrió ‘grooming’ durante la cuarentena. Estos casos, en tiempos donde casi la totalidad de nuestra vida transcurre en internet por la cuarentena, se acrecentaron en todo el país y nuestra región no es la excepción.

¿Qué es el ‘grooming’? Es la acción deliberada de un adulto de acosar sexualmente a un niño, niña o adolescente mediante el uso de internet a través de diversas plataformas: redes sociales, páginas web, aplicaciones de mensajerías como WhatsApp, entre otras. El ‘modus operandi’ habitual es sencillo: un adulto genera un perfil falso haciéndose pasar por un chico o chica con el objetivo de ganarse la confianza de la víctima y obtener, principalmente, fotos y videos íntimos.

“A comienzos de la cuarentena mi hija conoció un chico por Instagram que, a simple vista, parecía real. Él le habló y rápidamente ganó su confianza. Él le mandaba fotos íntimas y ella respondía, hasta que en un momento se puso pesado y mi hija le dejó de contestar. Ahí empezaron las amenazas”, le relató a este medio Carolina, quien admitió que cuando se enteró de todo esto no supo cómo reaccionar.

“Mi marido después investigó y se dio cuenta que las fotos que les mandaba el chico eran de otra persona. Ahí decidimos hacer una denuncia. Además hablamos bien con nuestra hija para que nos cuente todo lo que le había pasado. En teoría, no le llegó a pasar el WhatsApp”, agregó.

Emiliano Piscitelli, especialista en Ciberseguridad (CEO de VH Group) que brinda charlas sobre “grooming”, dialogó con EL DÍA e hizo hincapié en que muchos padres aún no son conscientes del peligro del mundo digital. “Siempre le pregunto a los padres si dejan salir a jugar a sus hijos a la calle sin supervisión y obviamente me dicen que no. Pero si les pregunto si sus hijos usan celular, tablet o computadora de forma desatendida, la mayoría me dice que sí. Por un lado no dejamos salir a jugar a los nenes a la calle por el peligro que hay, pero por otro le damos un dispositivo con internet que se conecta a cien mil calles al mismo tiempo. Y no sabemos quién está detrás”, enfatizó.

Según un informe realizado días atrás por la organización Grooming Argentina, seis de cada diez chicos hablan a través de distintas plataformas digitales con personas que no conocen personalmente y casi la mitad de ellos fueron agregados por desconocidos a grupos de WhatsApp sin su consentimiento. Estas estadísticas forman parte de una investigación realizada por la organización, para la que se encuestó a 4.276 niños, niñas y adolescentes de entre 9 y 17 años de varias partes del país y, entre los consultados, el 56,4 por ciento aseguró hablar “con personas desconocidas en internet”.

El caso de Carolina y su hija no es el único ocurrido durante la cuarentena en nuestra ciudad. Pamela, quien vive en Villa Elisa y es madre de un adolescente de 12 años, contó que el pasado 14 de abril se enteró que su hijo sufría “grooming”. “Conoció una supuesta chica en redes sociales y le pasó el WhatsApp. Ella, a los días, le empezó a pedir fotos subidas de tono y él accedió. El problema fue cuando le empezó a exigir imágenes cada vez más ‘zarpados’ y todos los días. Él se angustió y, cuando detectamos que estaba raro, nos contó todo”, detalló.

“Sabíamos que esto ocurría, pero nunca pensamos que le podía pasar a nuestro hijo. Capaz porque era varón y creíamos que solamente le sucedía a mujeres. Una la verdad se siente un poco culpable, pero lo importante ahora es contenerlo y ver qué se puede hacer. Ya lo denunciamos”, prosiguió.

CLAVES DE LA PREVENCIÓN

Piscitelli le detalló a este medio algunas de las recomendaciones que le suele hacer a los padres en relación al “grooming”. “Lo que siempre decimos que hay que empezar a reemplazar la palabra virtual por digital. Lo virtual te hace referencia a algo que no existe, pero en realidad nuestro mundo es digital y predomina más que lo físico. Y muchísimo más ahora que estamos en aislamiento. Pero se sigue cuidando más lo físico que lo digital”, comenzó recomendando.

Y añadió: “Hay que acompañar a los chicos y enseñar qué puede haber del otro lado. Porque muchas veces los padres nos plantean que no pueden enseñarle nada a sus hijos de tecnología porque saben usarla mejor. Pero lo que hay que dejar en claro que, más allá de que la puedan utilizar mejor, el que sabe qué puede haber del otro lado somos los adultos”.

Por otro parte, habló de la importancia de no entrometerse porque puede ser contraproducente. “Muchas veces le piden el usuario y contraseña a los hijos, están chequeando lo que hablan constantemente y les piden explicaciones todo el tiempo sobre quién es cada uno. Eso es contraproducente. Si ellos saben que el adulto lee todo, van a poner lo que esperás leer”, puntualizó, además de contar un caso: “Una adolescente de 14 años desapareció casi una semana hasta que una amiga se quebró y admitió que tenía una red social paralela de la que controlaban los padres. Entonces en esa otra cuenta se hablaba con un pibe y de repente se escaparon juntos”.

LOS PADRES TAMBIÉN DEBEN TENER CUIDADO CON LO QUE SUBEN

Los “groomers” y pedófilos no solamente se aprovechan de lo que suben los menores a internet, sino también están a la pesca de la información que vierten los adultos de sus hijos en el mundo digital.

“Muchas veces depende de los padres y no del menor la información que está expuesta en internet. Y por eso después tienen un ‘groomer’ o se comparten esas fotos en redes de pedofilia. Detectamos redes de explotación sexual infantil que comparten material que sacan de capturas de pantallas de los padres. Eso se llama ‘shareting’”, contó Piscitelli.

“Hay gente que está subiendo fotos e información de todo lo que hacen sus hijos. O comete el error de subir una imagen con el uniforme de la escuela”, prosiguió, además de dejar en claro que hay que ser conscientes del peligro de exponer cierta información personal en las redes sociales: “Muchas veces uno cree que está protegido porque sube algo a ‘Mejores Amigos’ de Instagram, ponele. Pero uno no sabe si esos que le mandás hizo una captura y se la comparte a alguien, y entonces puede llegar a alguien que vos no querés”.

EL CASO DE TIK TOK

Los niños y adolescentes van emigrando con el paso del tiempo de redes sociales y, junto a ellos, se trasladan los “groomers” y pedófilos. El boom de Tik Tok entre los menores encendió las alarmas de aquellos que buscan prevenir que nuestros hijos caigan en manos de estas personas.

“La tendencia es Tik Tok. Primero porque casi podés estar anónimo revisando información y, además, es la que más adolescentes y nenes utilizan. Hasta hace muy poco tiempo la mayoría de los usuarios eran menores”, enfatizó Piscitelli.

Igualmente los adultos deben estar atentos a todas las plataformas que se utilizan hoy en día. “En YouTube, por ejemplo, muchos niños y niñas se exponen subiendo videos por el sueño de ser ‘youtubers’”, cerró el especialista.