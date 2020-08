Chaqueño Palavecino: “Si esto sigue así, el final será volver al rubro de uno”

Atiende el teléfono desde su casa en Rosario de Lerma, Salta, en un día que no es un día más para el Chaqueño Palavecino: es 17 de Agosto, feriado nacional, Día del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, una fecha en la que en situaciones normales hubiera estado desfilando “con el gauchaje de Salta” en algún evento patrio, “venerando todo lo que ha hecho”, pero no. “Están los caballos atados, no se puede hacer nada”, dice, en diálogo con EL DIA, con un dejo de tristeza e impotencia, pero también de preocupación. Minutos después dirá que “si la situación sigue así, el final será volver al rubro de uno”.

No muchos saben el pasado humilde del artista nacido en el inhóspito Chaco salteño hace sesenta años. De niño fue lustrador de botas, cavó pozos, vendió agua en una mula blanca, trabajó en un circo, ofreció empanadas y leña, además de atar fardos, entre otras changas. Ayudar a Doña Estela, su madre y padre a la vez, no era para Oscar Esperanza Palavecino un sacrificio sino una elección orgullosa.

Cuando su mamá murió, él tenía 17 años y la pasión por la música florecía al punto que en Salta capital pronto se hizo conocido como el cantor de “Atahualpa”, nombre de la primera empresa en la que ofició de transportista, sin dudas una señal de lo que le depararía el destino. Hoy, convertido en el Chaqueño Palavecino y con Don Ata como uno de sus máximos referentes, no se le caen los anillos por analizar la posibilidad de volver a sus orígenes como camionero, al que le dedicó un tema en su disco “33 falta, envido y truco”, en tanto la pandemia lo está obligando a buscar alternativas.

“Recibir la noticia ha sido tremendo”, recuerda, sobre el día que se dispuso el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, en principio por quince días que, entre postergación y postergación, se transformaron ya en más de 150. Estaba en Buenos Aires, a horas de partir hacia Dolores, a la Fiesta Nacional de la Guitarra, que se canceló, como el resto de los compromisos ya tomados que lo iban a tener recorriendo el país de punta a punta, como en los últimos treinta años.

“Nos vinimos a Salta con esta tristeza, incertidumbre y miedo”, admite el Chaqueño, que recién ahora, cuando el COVID-19 comenzó a alcanzar a conocidos y familiares, y de a poco empezó a cercar los paisajes salteños, cayó en cuenta de su complejidad, aunque siempre se mantuvo respetuoso del virus, tomando los recaudos y precauciones recomendadas.

Y mientras las noticias sobre la vacuna llegan entre confusiones, el cantante anhela un antídoto porque “la humanidad lo necesita urgente”, porque ya no se puede más. “Tenés que ver la forma de cómo resurgimos de todo esto. Nosotros estamos parados y con muchos egresos, sin ingresos. Mal, mal”, sintetiza su situación no sólo como artista sino, por sobre todo, y lo que más lo intranquiliza, como empleador.

“Más allá de que el gobierno te ayuda, es mucho porque es mucha la gente que uno tiene a cargo. Hay muchos que viven el pan nuestro de cada día y otros, en el caso de uno, que de ser eso pasé a ser empleador, y también la estamos pasando mal porque no somos la gran potencia tampoco”, revela el cantante que, viendo de qué forma resurgir, consciente de que “al reinventarse uno, hay mucha gente que queda a un lado”, se desvela tratando de encontrar la mejor fórmula a esta ecuación que parece imposible.

“Yo vengo de abajo. Estoy pensando en un camión, algo que todavía no está firme, pero es algo que ya lo he hecho. Yo comencé así, con un trabajo de manejo, era transportista, y esto de cantar era el hobby mío, lo hacía por diversión. Después pasó a ser un trabajo en el sentido que necesitabas ocupar gente para hacerlo y hacerlo de la mejor forma. Pero el hecho de cantar yo no lo siento como un trabajo porque es algo que está dentro de uno. Pero, bueno, se empezó a cortar tickets, vender discos y tuve que dejar mis otros laburos, que me costaba dejarlos, y me dediqué de lleno a la música. Pero si esto sigue así, el final será el volver al rubro de uno”.

Será quizás el turno ahora de que la figura le pase la posta al hombre que se esconde detrás, relegado durante años en el banco de suplente. “Porque Oscar Palavecino no tenía un peso y lo poco que ganaba lo invirtió en el Chaqueño, lo vistió de gaucho, a él y a todos sus músicos, y lo puso a andar”, algo que no ha sido fácil, dice, mucho menos barato.

Pero no va a dejar de cantar. “Cantaremos menos, con amigos, en reuniones -advierte-. Si en algún momento se puede volver al ruedo, lo haremos, pero hay que hacer otras actividades, no hay que quedarse quieto. También es lindo reencontrarse con uno, ver quién sos, qué querés. Así que en eso estoy…”

AL STREAMING

Palavecino pasa la cuarentena en una casa grande en donde, hace un tiempo, inauguró “La peña del Chaqueño”, un patio criollo abierto al público que, lógicamente, ahora está cerrado. Desde ese amplio comedor, y acompañado por sus músicos y bailarines, manteniendo el protocolo y según las disposiciones oficiales salteñas, debutó en el universo del streaming el pasado julio.

Tras un debut a toda orquesta, en la que repasó durante dos horas y media su amplio cancionero, también aprovechó para mostrar lo nuevo, “Soy y seré Vol. II”, un material que estuvo anticipando desde junio -un estreno cada viernes- en las plataformas digitales, y del que aún restan conocer dos: “Mi Ponchito en tu Hombro” (21 de agosto) y “Bonita y Sola” (28 de agosto).

Integrado por composiciones de Daniel Altamirano, Rosendo Romero, Rubén Godoy, Yuyo Montes, Jaime Atria Ramírez y Daniel Cuevas, en “Soy y seré Vol. II” se destaca “Río de las Razas”, un tema de gran variedad instrumental en la que el cantante ofrece un recitado en wichi.

Este sábado, a propósito del Día Mundial del Folclore, el Chaqueño volverá a incursionar en la metodología virtual con “¡Se viene la segunda! ¡Desde mi Salta querida!” que se podrá seguir desde la plataforma Ticket Hoy desde las 22, y en el cual el público que compre entradas podrá elegir qué canciones quiere escuchar: las más votadas serán interpretadas durante el show.

Aunque se mantiene a raya con estas nuevas formas que ha impuesto la pandemia, el Chaqueño toma estos recitales por streaming como si fuera una presentación “en televisión”, aunque le entusiasma el hecho de reencontrarse con sus seguidores.

“Si bien no es fácil hacerlo, porque se han sumado gastos extra como las cámaras, porque tratamos de hacerlo de la mejor manera posible, lo hacemos por la gente, como una forma de devolverle todo lo lindo que nos sigue dando. No hay que olvidarse que también ellos han cambiado la forma de vida y deben adaptarse, como todos”, cierra el cantante.