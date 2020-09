Duhalde dijo que Alberto Fernández "está groggy"

El ex mandatario Eduardo Duhalde consideró hoy que el presidente Alberto Fernández "está groggy, 'no contest'" y afirmó que el Gobierno "no entiende que la gobernanza en crisis es absolutamente distinta a tiempos normales o cuasinormales".

"Mi impresión es que el Presidente está groggy, está 'no contest', como estuvo (Fernando) De la Rúa en un tiempo, como estuvo (Eduardo) Duhalde cuando gobernó. La explicación más benigna es ésa", sostuvo el ex jefe de Estado, utilizando una metáfora del boxeo cuando un púgil no responde debido a los golpes del rival.

En declaraciones a la prensa, el ex jefe de Estado subrayó que "el poder es toma de decisiones" y lamentó las medidas económicas adoptadas por el Gobierno en los últimos días.

"Nada me sorprende. Es un Gobierno que no entiende, que no sabe que la gobernanza en crisis es absolutamente distinta a tiempos normales o cuasinormales. Nunca lo han entendido: por eso arrancan con 22 ministerios", afirmó Duhalde.

El expresidente contó que Alberto Fernández le "encargó el tema de votar las leyes de transparencia o anticorrupción y propuso a (el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo) Béliz como contraparte del Gobierno".