Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo por $8.000.000: estos son los números que salieron hoy en EL DIA

Espectáculos

El descargo de Andrés Gil tras ser señalado como el supuesto amante de Gimena Accardi

El descargo de Andrés Gil tras ser señalado como el supuesto amante de Gimena Accardi
19 de Agosto de 2025 | 16:22

Escuchar esta nota

Andrés Gil utilizó sus redes sociales para hablar de los rumores de infidelidad que lo salpicaron en las últimas horas, luego de que Gimena Accardi confirmara que estuvo con otro hombre, mientras seguía casada con Nico Vázquez.

"Por todo lo que escuché y leí en medios de comunicación y redes se volvió necesario que aclare que el rumor que está circulando es absolutamente falso", escribió el actor, que se encuentra en pareja con Candela Vetrano, con quien hace pocos meses tuvo a su primer hijo.

"Me duele que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento", agregó el actor, que aún tiene que subirse al escenario con Accardi, ya que les quedan tres funciones de la gira con el espectáculo "En otras palabras".

"Por mi familia y la gente que amo les pido que dejen de decir cualquier cosa, gracias", concluyó Andrés Gil, con el fin de despegarse de esta situación sentimental entre Accardi y Vázquez, en la que él no tendría nada que ver. 

Según manifestó la actriz, el hombre con el cual fue infiel sería un "random", es decir, una persona que conoció de manera ocasional, con quien tuvo un desliz, y no una relación paralela.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIDEO. Gimena Accardi rompió el silencio y confesó su infidelidad a Nico Vázquez: "Me mandé una cagada"

De una ruptura a la otra: Cande Vetrano y Andrés Gil, ¿separados por Gime Accardi?

La tajante decisión que tomó Gimena Accardi tras confesar que le fue infiel a Nicolás Vázquez

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La Plata en guardia por la ciclogénesis: lo que viene y cuánto llovió, barrio por barrio

Se supo: quién es el supuesto tercero en discordia entre Gime Accardi y Nico Vázquez

De Dubai al Bosque, el goleador de Gimnasia que crece en cada fecha

Entre regresos y lesionados, Estudiantes arma el equipo para definir la serie ante Cerro Porteño

Campaña caliente: duro cruce entre Espert y Taiana

Por una golpiza en un boliche de La Plata, lo condenaron a pagar $110 millones

El artista platense que brilla en Europa

Megatoma de Los Hornos: un lugar hostil conectado a otra tragedia
+ Leidas

La Plata en guardia por la ciclogénesis: lo que viene y cuánto llovió, barrio por barrio

Argentina, el país más odiado según la Inteligencia Artificial: las razones

Por una golpiza en un boliche de La Plata, lo condenaron a pagar $110 millones

Entre regresos y lesionados, Estudiantes arma el equipo para definir la serie ante Cerro Porteño

El artista platense que brilla en Europa

Campaña caliente: duro cruce entre Espert y Taiana

Anuncian la construcción de un nuevo acueducto en La Plata: a qué barrio beneficiará

VIDEO. “Vamos a trasladar a La Plata las políticas de Milei en la Nación”
Últimas noticias de Espectáculos

Mauro Icardi declarado deudor de alimentos: la casa de los sueños embargada y la decisión de la Justicia que perjudica a la China Suárez

La tajante decisión que tomó Gimena Accardi tras confesar que le fue infiel a Nicolás Vázquez

VIDEO. Gimena Accardi rompió el silencio y confesó su infidelidad a Nico Vázquez: "Me mandé una cagada"

La ausencia de la China Suárez en la primera temporada de "En el Barro": motivos y detalles
La Ciudad
Pasame la ubi, el nuevo programa de streaming de EL DIA
Un hogar de ancianos anegado en Los Hornos durante la tormenta
La Plata en guardia por la ciclogénesis: lo que viene y cuánto llovió, barrio por barrio
A pasos del centro de La Plata, usuarios denuncian que llevan varias horas sin luz imagen
Anuncian la construcción de un nuevo acueducto en La Plata: a qué barrio beneficiará
Deportes
Agostina Hein se consagró campeona mundial de natación y rompió un récord tras 21 años
Guardia alta: Estudiantes y Gimnasia tienen día y hora confirmada para la fecha 7
Así será el operativo de seguridad para el choque copero entre Estudiantes y Cerro Porteño en UNO
El enojo de Aerolíneas Argentinas con el plantel de Peñarol
Fuerte declaración del platense Agustín Creevy: dijo que "hay mucha gente hija de puta" dentro del rugby
Policiales
Murió un policía en Camino Centenario al estrellarse en auto contra un poste
Un menor cayó tras perpetrar un robo en un local de motos en Gonnet
Casi 100 muertes por fentanilo: qué dicen los primeros peritajes del Cuerpo Médico Forense
Martes negro para un vecino de La Plata: le rompen la luneta del auto y le roban $15.000.000
El estremecedor relato de un ex empleado del laboratorio: "Era como fabricar fentanilo en una carnicería"
Información General
“Operación Jubilee”: a 83 años de Dieppe, la sangrienta incursión aliada que anticipó el Día D
Mate, café, harina pero tomate no: ANMAT advirtió sobre un lote afectado en Marolio
Argentina, el país más odiado según la Inteligencia Artificial: las razones
EN VIVO, el mapa de la ciclogénesis en el AMBA: a qué hora lloverá más fuerte y cuándo llegarán las ráfagas de 74 km/h
Polimedicados: un 60% de los mayores de 65 toma más de cinco fármacos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla