La construcción privada, una de las actividades que podría volver el lunes

La construcción privada y las visitas a cementerios podrían volver a funcionar en la Ciudad y el Conurbano a partir del próximo lunes, cuando estrene la nueva etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio que este domingo cumplirá 180 días. En tanto, seguirían vedadas actividades como las reuniones al aire libre o la reapertura de restaurantes para comer en el lugar.

Así pudo saberlo este diario, tanto de fuentes bonaerenses como municipales.

En la cuenta regresiva hacia una nueva extensión de la cuarentena, la Provincia tuvo ayer una jornada pletórica en reuniones: desde los encuentros virtuales del gobernador, Axel Kicillof, con intendentes y epidemiólogos, a la videoconferencia que mantuvieron los jefes de Gabinete nacional, bonaerense y porteño, Santiago Cafiero, Carlos Bianco y Felipe Miguel, respectivamente.

En todas, se impuso la decisión de prolongar el aislamiento, aunque permitiendo “algunas aperturas puntuales” a demanda de los intendentes, “siempre apelando a la responsabilidad de ellos a cumplir las normas”, advertían ayer en la Provincia.

En ese sentido, Kicillof le adelantó a los alcaldes su intención de levantar el candado que todavía pesa sobre la construcción privada, un sector que en la Ciudad espera por la reactivación de unas 600 obras. También, se analiza la vuelta de los cementerios y las actividades culturales que se puedan transmitir por streaming.

No habría lugar, en cambio, para los gimnasios, las reuniones al aire libre, ni para que los bares y restaurantes puedan atender en los locales (con mesas en las veredas, bajo la modalidad take away plus, como ya ocurre en Capital Federal o en distritos del interior que están en Fase 4 o 5).

“A más de seis meses de cuarentena, no se puede seguir con actividades económicas inactivas”, protestaban ayer cerca del intendente, Julio Garro, donde sentenciaban que “toda actividad que pueda reactivarse cumpliendo los protocolos hay que activarla”.

En tanto, en la Provincia adelantaban que “la idea es ir pensando en más actividades productivas, que tengan que ver con la reactivacion económica, como la construcción” o el Turf, que volverá desde el 1º de octubre.

También, en el ámbito de la Gobernación confirmaron que -como publicó ayer EL DIA- la idea es empezar “a desandar el camino [de la cuarentena] con mayores flexibilizaciones” e ir hacia la “nueva normalidad” en las próximas semanas. Esto, siempre y cuando “se consolide” el amesetamiento de los contagios por coronavirus, atentos, sobre todo, al aumento de casos en el interior.

Al respecto, durante la videoconferencia con los alcaldes, Kicillof explicó que los casos de COVID-19 que antes se concentraban en el área metropolitana ahora “avanzaron hacia el interior del país y de la Provincia” y que “aunque no hay un colapso del sistema, la situación es muy frágil. Nos toca cuidar a los vecinos y vecinas para evitar más contagios”.

Por su parte, los expertos alertaron que “se está transitando una meseta en niveles muy altos”, que la “naturalización de la enfermedad no es positiva porque lleva a disminuir los cuidados” e instaron a adoptar “conductas más responsables para evitar un aumento de contagios”.

Mientras, el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, reconoció que “por primera vez hay condiciones para que empiecen a bajar los casos de coronavirus en el área metropolitana y el Gran La Plata”, pero pidió una actitud “solidaria” de la ciudad de Buenos Aires y de los distritos bonaerenses con el resto del país, ya que, consideró, si bajan los contagios en la región “se emitirían menos casos en el interior”.

Para el funcionario provincial, “si hacemos un esfuerzo grande pueden bajar los casos en el AMBA, porque estamos en condiciones de que bajen”, y criticó que “algunos intenten tensionar para abrir más y otros menos, cuando todos sabemos lo que está sucediendo”. Una referencia indirecta a alcaldes opositores que pugnan por mayores aperturas o que, como el de Tandil, directamente optan por un sistema de fases propio.

“Hay aperturas que podrían esperar un poco más -disparó Kreplak-, sobre todo porque entendemos que es mucho mejor que estimulemos las actividades relacionadas a la producción y al trabajo que a lo recreativo”.