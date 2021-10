Escruches y asaltos en City Bell: cinco locales atacados en apenas 72 horas

Diego, encargado de “Ganesh” “ Nos va a salir más reponer el vidrio que rompieron que lo que finalmente se robaron. Había cosas de valor que por suerte no tocaron, manotearon lo que tenía en la caja, unos dos mil pesos. Lo raro es que no vino la moto de Prosegur, que no puede actuar pero puede llamar a la Policía”