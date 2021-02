“Hay que atender el reclamo de la gente por la seguridad”, aseguró el intendente Garro

El intendente Julio Garro mostró su preocupación por el aumento del delito en La Plata que viene generando además fuertes reclamos vecinales, y en ese contexto afirmó que pretende “ser el responsable de la seguridad” en la Ciudad porque “hay que atender el reclamo de la gente”. Dijo que planteará al ministerio de Seguridad una mayor coordinación y que quiere tener injerencia en la designación de los jefes policiales del distrito.

En medio de los chisporroteos con la cartera que conduce Sergio Berni, el jefe comunal consideró un “error” haber desarticulado la Policía Local. Por otra parte definió como “vergonzoso” el hecho de que dirigentes políticos se vacunen antes que los grupos de riesgo y anunció que la Comuna está dispuesta a hacer obras en las escuelas para que vuelvan las clases presenciales en todos los establecimientos educativos. A continuación, los aspectos salientes de la entrevista de este diario con el Intendente.

La inseguridad está al tope de las inquietudes de los vecinos. ¿Qué es lo que está ocurriendo en La Plata respecto del delito?

Sin dudas es el flagelo más importante en la Ciudad. Es un tema que nos preocupa y que nos ocupa mucho y me solidarizo con todos los platenses que fueron víctimas de la inseguridad en los últimos tiempos porque es algo que duele. Demostramos en estos cinco años que hemos hecho una gran inversión en seguridad, llegamos a las mil cámaras, cambiamos el sistema de iluminación, el centro de monitoreo y creamos la guardia urbana. Pero sí, tenemos la sensación de que nada de esto alcanza cuando el delito nos golpea. Entonces sin ninguna duda, lo que se necesita es trabajar en una mesa de coordinación planificada con la Provincia que nos permita tener injerencia en decisiones territoriales del delito. Nadie mejor que un intendente sabe dónde están los problemas. Veníamos trabajando muy bien pero se produjeron algunos cambios de autoridades en la Policía y entonces hubo que volver a reconstruir un nuevo vinculo con los nuevos funcionarios de la Departamental. Estuve conversando con Seguridad y la semana que viene vamos a reunirnos a dialogar y a volver a planificar algo más integral. Habíamos traído un modelo de Inglaterra que venía funcionando muy bien que era el del policiamiento predictivo que significaba que un policía pasaba cada 10 minutos por un lugar. También es cierto que el Operativo Sol hizo que disminuyera un poco la cantidad de agentes, el recurso material, cosa que vamos a acomodar.

En algún momento ustedes decían que se había cortado el diálogo con el ministro Sergio Berni. ¿Hoy cómo está la situación?

Con el ministerio siempre he hablado, Lo que me importa es la ciudad de La Plata, no me importan los colores políticos. Me interesa estar a la altura de la circunstancia a la hora de gobernar y no puede haber especulación en un tema tan delicado. Es cierto que en épocas pasadas el diálogo era más fluido y actualmente tiene menos profundidad. Hay que trabajar. Hay que buscar puntos de acuerdo para encontrar soluciones para los vecinos de la Ciudad.

¿Fue un error del gobierno provincial desarticular la Policía Local?

La Policía Local es muy importante porque es la policía de cercanía, la que justamente, aunque quede feo decirlo así, tiene el intendente. Desde allí se puede disponer inmediatamente. La Policía depende exclusivamente de la Provincia no sólo desde lo administrativo sino desde el mando jerárquico. Pero la Local trabajaba mucho en la cercanía, es la que llega primero, es la que trabaja mucho en la contención a la víctima, es el que a lo mejor trabaja en la prevención.

Pero hoy eso no sucede...

Lo que ocurrió fue que la Local fue absorbida y su jefe no lo ha decidido el municipio. Lo conozco, pero no sé cómo trabaja. Lo designó la Provincia y quizás eso perjudica esa planificación de la que hablaba. Eso vamos a ir a plantear al ministerio de Seguridad. Para un Intendente es fácil decir ´yo no soy responsable de esto, no tengo injerencia, la policía no la manejo yo´. Pero esa no es la manera: quiero ser responsable de la seguridad en mi ciudad.

¿Y hoy no tiene esa responsabilidad?

El intendente tiene que tener injerencia en la toma de esa decisión de designar al jefe de la Local. Es clave hacer al intendente responsable y darle el recurso para que se haga cargo de la seguridad.

¿En los últimos meses hay más delito?, ¿es más violento?

El delito había disminuido por el aislamiento y la menor circulación. Pero ahora, con más gente en la calle, el delito creció sin dudas. Porque hay una necesidad muy grande desde lo social. La seguridad no se soluciona sólo con más policías, se soluciona también con educación, con inclusión, con contención. El delito va a estar siempre, pero la cuestión es cómo hacemos para reducirlo y para que no sea tan violento. Nos preocupa que cada vez haya más violencia y cada vez la vida vale menos. También tenemos un problema social, un tejido que está roto y hay algo que como sociedad evidentemente hicimos mal.

¿Faltan patrulleros en La Plata?

La ciudad tiene 84 cuadrículas. Lo ideal es que hubiera 2 ó 3 patrulleros por cuadrícula, estaríamos hablando de 250 móviles. Hoy esas 84 cuadrículas están cubiertas por el Comando de Patrullas y por los móviles de la Local que muchos de ellos compró el municipio. Hay 55 móviles del Comando y el resto los cubre la Local. Lo ideal sería que el Comando cubra todas las cuadrículas con patrulleros propios y que tengamos móviles de la Local para robustecer ese patrullaje. Hubo un fondo que el gobierno nacional le entregó a muchos municipios y La Plata no fue incluida. Se compraron patrulleros con esos recursos. El escenario ideal del ministro Berni, porque me lo ha contado, es que haya tres móviles por cuadrícula, si eso sucede a partir de marzo, sería uno de los mejores escenarios.

¿Pero está la certeza de que La Plata va a estar en ese programa?

Tengo hablado con la gente de Seguridad que La Plata va a recibir móviles de refuerzo en pocos días. Esto no tiene que ser un compromiso con el intendente sino un compromiso social, un trabajo en conjunto para que los vecinos de La Plata vivan más seguros.

¿Cómo viene el plan de vacunación en La Plata?

Sabemos que vacunas hay pocas y la demanda es muy grande. Se tomó la decisión de vacunar en escuelas públicas, lo que causa una contradicción, porque estamos volviendo a clases y usamos los colegios como vacunatorios, capacitando nueva gente, cuando claramente nuestra ciudad tiene 46 centros de salud municipales donde ya hay enfermeros, vacunadores, médicos. Están todos los elementos para mantener en frío la vacuna. Lo hemos puesto a disposición y todavía no nos han comunicado si los van a usar. Además La Plata tiene los siete hospitales más importantes de la Provincia.

¿Qué opina de la polémica en torno de la vacunación de dirigentes políticos que no están en grupos de riesgo?

Es vergonzoso. La dirigencia política debe darle el ejemplo a la ciudadanía y los primeros en vacunarse tienen que ser los que están en la línea de fuego. Yo estoy en la calle todo el tiempo en contacto con la gente, pero no trato a un paciente con Covid. No tengo que patrullar la ciudad para garantizar la seguridad ni iniciar las clases en pocos días más y arriesgar mi vida. Sería la última persona en vacunarme hasta tanto no se vacune el último policía, el último maestro y el último personal médico, que fueron los que estuvieron en la trinchera desde el minuto uno. Hasta que eso no suceda, no puede haber ni un político que se dé la vacuna.

En los últimos días volvieron de alguna forma las clases presenciales con el sistema de recuperación de contenidos, pero sólo 11 escuelas estatales pudieron hacerlo. ¿Qué piensa de esa situación?

Es una gran noticia que podamos volver a la presencialidad. Es inviable pensar que la educación no es esencial y debe ser una prioridad, muchos no comenzaron porque los docentes no tenían garantizado ni siquiera un kit de Covid, una máscara, barbijos, alcohol en gel, lavandina.