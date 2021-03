Kicillof: "Me están acusando a mí, al gobierno y a mi familia de algo que es mentira"

El gobernador Axel Kicillof habló luego de la polémica generada por las declaraciones de la escritora Beatriz Sarlo, y la invitación a vacunarse en la provincia de Buenos Aires. Desmintió que le hayan ofrecido una dosis por debajo del escritorio, como dijo ella según se filtró de sus testimonio a la Justicia. "Tuvo mala fe".

En ese sentido aseguró que en el mes de diciembre su gobierno tomó la medida de mostrar que la vacuna Sputnik V era bueno y por eso se vacunó él y todos los intendentes, "cuando en aquel momento un porcentaje de los bonaerenses tenían desconfianza por la fuerte campaña mediática en contra".

"Es mentira que mi mujer le ofreció una vacuna por debajo de la mesa", repitió en varias oportunidades. Y siempre dijo que esta campaña fue pública pese a que luego no se pudo realizar. "Es una canallada decir lo que dijo, si no se quería vacunar estaba en su derecho, pero no a ensuciarme así a mi gobierno y a mi esposa".

"Dije públicamente que iba a usar 100 vacunas a gente conocida para desmitificar que la vacuna era mala", remarcó en diálogo con el canal de noticias TN. "Me subleva esto, me están acusando a mí, al gobierno y a mi familia de algo que es mentira".

De esta manera el Gobernador empezó a bajar la polémica que se generó por una posible vacunación VIP en la provincia de Buenos Aires con famosos, situación que explicó no se realizó porque consideraron que no era saludable teniendo en cuenta que no había tantas vacunas como para hacerlo.

"Mi esposa no trabaja en el Gobierno ni habla con Sarlo desde hace más de 20 años. Fue profesora suya en la facultad", continuó.

Además Kicillof dijo que hubo una campaña mediática muy fuerte para boicotear la campaña de vacunación y en ese sentido les apuntó a dirigentes de la oposición y a los medios.