Galperín sobre el Bitcoin: "Es un gran activo como reserva de valor pero tiene fuertes contras como medio de pago"

El precio del Bitcoin (BTC) cayó más de un 5% este lunes, hasta los US$ 56.500, luego alcanzar un nuevo máximo de US$ 61.683 el último sábado.



La mayor criptomoneda llegó incluso a desplomarse un 9,2% hasta los US$ 55.393 esta mañana, aunque luego recortó pérdidas para estabilizarse arriba de los US$ 56.000, según el portal especializado Cpinmarketcap.



El pasado martes, el Congreso de los Estados Unidos aprobó el proyecto de ley impulsado por el presidente Joe Biden que, entre otros puntos, establece el envío de cheques por US$ 1.400 a familias de bajos y medios recursos, lo que llevó optimismo a los mercados financieros y de criptoactivos.



La especulación de que, con dinero "gratis" en sus bolsillos muchos pequeños inversores optarán por comprar criptomonedas fue anticipado por los inversores a fines de la semana pasada, lo que impulsó un vertiginoso repunte de la moneda digital el sábado.



“Todos apostaron a la noticia del estímulo en el mundo del Bitcoin durante el fin de semana”, aseguró Jeff Dorman, director de inversiones de Arca, una firma de gestión de inversiones especializada en activos digitales.

SORPRESIVO TUIT DE GALPERIN

Una sorpresa fue el tuit del Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre. A diferencia de otros referentes tecnológicos, puso en duda el futuro del BTC como medio de pago. Ayer, comentó una nota periodística que hablaba de uno de los puntos oscuros de la revolución bitcoinera: su consumo insaciable de energía por el “minado” de las preciosas monedas.

“Sin dudas, uno de los principales puntos negativos del uso de una criptomoneda como medio de pago”, dijo el líder del principal unicornio local.

Más tarde, Galperin aclaró que no es “anticripto”. En Twitter, dijo: “No estoy para nada en contra. Al revés, pienso que Bitcoin es un gran activo como reserva de valor pero tiene fuertes contras como medio de pago. Es cierto, como muchos señalan en las respuestas, que hay otras criptos que no tendrían este problema de consumo energético”.

no estoy para nada en contra. al revés, pienso q bitcoin es un gran activo como reserva de valor pero tiene fuertes contras como medio de pago. es cierto, como muchos señalan en las respuestas que hay otras criptos q no tendrían este problema de consumo energético. — Marcos Galperin (@marcos_galperin) March 15, 2021