En Provincia dicen que “ya empezó la segunda ola”

“Espero no tener que sugerir un retroceso a Fase 1 en dos semanas”, advirtió ayer el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, poco después de que el jefe de asesores de la cartera sanitaria provincial, Enio García, analizara que, “por lo que estamos viendo en la región, en la Argentina y en la Provincia podemos decir que ya empezó la segunda ola de coronavirus”.

Kreplak, que es el primer funcionario de la Provincia que insinúa un posible regreso a la cuarentena estricta, también coincidió en que “estamos empezando una segunda ola”. Por eso, pidió “reducir los viajes al exterior y extremar los cuidados”, para luego anticipar que “vendrán partes en que tendremos que reducir la circulación probablemente y volver a tener más cuidado”.

Hace diez días, en la Provincia descartaban una eventual vuelta a la Fase 1 de la cuarentena. Pero la velocidad con la que se propaga el virus en los países vecinos y la Argentina llevaron a las autoridades sanitarias a estudiar restricciones por franjas horarias.

“Espero no tener que sugerir un retroceso a Fase 1 en dos semanas -deslizó ayer Kreplak-, pero sí creo que vamos a ir gradualmente restringiendo actividades. Esperemos que no sea necesario hacer una restricción muy fuerte ni prohibir la circulación porque lo podemos subsanar con medidas de prevención. Ojalá no sea algo masivo y sea sectorizado”, dijo y que “de acá a Semana Santa no habría medidas drásticas, a no ser que ocurra algo muy terrible”.

Para evitar un rebrote mayor, el viceministro de Salud insistió en “reforzar los cuidados” porque “la pandemia no pasó” y “el contexto regional nos muestra un aumento rápido y sostenido de casos que ya se empieza a ver en nuestro país en relación a meses anteriores”. La región, enumeró, “atraviesa la segunda ola: Uruguay en su peor momento, Brasil con el colapso sanitario más grande su historia, Chile pasa a cuarentena estricta y Paraguay se quedó sin camas de terapia”.

En la misma línea se expresó Enio García, quien, al repasar la situación regional, nacional y provincial, alertó que “podemos decir que ya empezó la segunda ola”.

Atento a ese contexto, Kreplak pidió que en Semana Santa “no se vaya a lugares de gran exposición” y recordó tomar las medidas de prevención (como el distanciamiento y el uso de tapabocas). También, que “las fiestas no se pueden hacer y hay restricciones vigentes, como las reuniones de personas en la Provincia que tienen un máximo de diez personas”.

VACUNAS Y SEGUNDA DOSIS

Por otro lado, el viceministro de Salud se refirió a la campaña de vacunación y destacó que “estamos a punto de recibir en los próximos días un embarque importante de Sinopharm”, la vacuna que ayer recibió el aval de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para su aplicación en mayores de 60.

Además, para hoy se espera el arribo -desde Moscú- del noveno vuelo de Aerolíneas Argentinas con más Sputnik V, vacuna de la que, en medio de la escasez global, hasta ahora se trajeron 3.299.000 dosis.

La Sputnik V es la única vacuna con dos dosis. Pero, ante la emergencia y con el objetivo de brindar mayor cobertura, las autoridades evalúan cada vez más aplicar una sola dosis primero y después de unos meses dar la segunda: “En ningún caso se habla de una sola dosis, sino que se habla de posdatar”, aclaró al respecto Kreplak, para después explicar que hay varias investigaciones que muestran que con una sola dosis llegás a un 95, 90, 85 por ciento de cobertura respecto de casos graves. Nosotros no buscamos inmunidad de rebaño, buscamos reducir la letalidad”.