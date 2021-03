Alberto Fernández habló sobre Formosa: "Nos preocupa la violencia institucional"

El presidente Alberto Fernández dijo hoy en Mendoza que al Gobierno nacional le "preocupa la violencia institucional", tras las protestas que se registraron ayer en la provincia de Formosa, que terminaron con manifestantes reprimidos por la policía provincial.

"Nos preocupa la violencia institucional, lo estamos analizando", dijo Fernández, al ser consultado por la prensa mendocina tras participar hoy del desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), en el marco de la Fiesta de la Vendimia en la localidad de Luján de Cuyo.

En breves declaraciones a la prensa, el mandatario se refirió de esa manera a las protestas que se originaron ayer en Formosa ante el anuncio del gobierno provincial de que la ciudad capital regresará a la Fase 1 del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la aparición de nuevos casos de coronavirus.

Las protestas en los alrededores de la Casa de Gobierno provincial derivaron en enfrentamientos entre manifestantes y policías quienes respondieron con gases y balas de goma.

Los hechos de violencia generaron el repudio de varios organismos de Derechos Humanos. Uno fue Amnistía Internacional Argentina, que condenó “la represión a manifestantes en Formosa”. “Las personas tienen derecho a la protesta social. El Estado debe garantizar el derecho a manifestarse y tomar los recaudos necesarios para asegurar que las fuerzas de seguridad se conducirán de acuerdo a los estándares internacionales”, manifestaron a través de un comunicado.

También manifestaron su rechazo dirigentes y sectores de la oposición, mientras que desde la ONU señalaron que “es preciso garantizar los derechos humanos en el marco de las políticas de respuesta y recuperación a la crisis de la COVID-19″.

El Presidente llegó a la provincia acompañado por el ministro de Interior, Eduardo de Pedro y los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello; de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz y de Comunicación y Prensa Juan Pablo Biondi.

En el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia y al encabezar el acto organizado por la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), el primer mandatario dijo que la mejora de la competitividad del sector y de las economías regionales impactan en mayor producción y en el ingreso de dólares que necesita el país.



Durante el acto realizado en la localidad de Luján de Cuyo, Fernández recordó que hace 18 años, cuando era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, juntos lanzaron un primer plan para el sector del vino, que ha tenido logros y que ahora debiera rediscutirse y relanzarse.



"El vino argentino es un muy buen vino, no sólo lo saben los argentinos. El mundo entero reconoce la calidad", señaló Fernández y llamó a debatir para "darle fuerza" a una producción que ya se realiza en 18 provincias de todo el país.



En su primera visita a la provincia desde que es presidente, el jefe de Estado dijo en ese sentido que "hay un potencial de desarrollo enorme" que no se debe desaprovechar y destacó las palabras dichas previamente por el gobernador local, Rodolfo Suárez, para trabajar en el "encuentro" entre posiciones diversas que permitan acrecentar la producción.



"Lo que debemos hacer es darnos un plan, como sociedad. Ganan los que producen en las vides, ganan los empresarios, ganan las provincias, gana el Estado nacional", dijo el primer mandatario, quién además pidió "ser parte" del "debate".



El Presidente también se apoyó en las palabras de Suárez para convocar a todos a combatir la pobreza y reiteró que "nadie puede pensar que se puede vivir en paz en una sociedad en que 4 de cada 10 argentinos están sumidos" en ese flagelo.



En ese sentido, afirmó que más allá de la cuestión ética es un "buen negocio" terminar con la pobreza porque los consumidores que son expulsados hacia ese estado "dejan de ser consumidores".



"Ojalá podamos esta vez hacer que el plan estratégico de la vitivinicultura le sirva a la Argentina, que genere más y mejor vino, que nos permita entrar en el mundo, que recuperemos los niveles de consumo y que logremos el mejor desarrollo”, expresó el Jefe de Estado.



A su turno, el gobernador Suárez elogió que se haya mantenido el perfil productivo y exportador del sector aun durante las dificultades que debieron afrontar en la pandemia.



"Con algunos incentivos puntuales se podría lograr que el sector exporte más. Creemos importante que la Nación trabaje para destrabar la política arancelaria que afecta los costos de ingreso a mercados atractivos", dijo Suárez y puso como ejemplo el reciente acuerdo para la exportación de carne a México.



Luego de repasar diversas políticas públicas de su gobierno para con las bodegas, el mandatario local pidió además "un gran acuerdo nacional, no sólo entre las distintas vertientes políticas, sino también mediante consensos amplios que enlacen a todo el sector público y privado".



Por su parte, José Zuccardi, presidente de la Coviar, sostuvo que "el compromiso de los hombres y mujeres (del sector) permitió mantener la actividad y crecer" durante la pandemia de coronavirus.



El empresario pidió dar dimensión a la importancia de la vitivinicultura al destacar que Argentina que ocupa "el 5to lugar en la producción del mundo" y que se ubica "entre los 10 principales exportadores".



"Estamos presentes en 18 provincias del país, generamos 400 mil puestos de trabajo directos e indirectos", señaló Zuccardi.