¿Por qué expertos aseguran que puede nacer una nueva cepa de coronavirus en La Plata?

En medio de la aceleración de la circulación del coronavirus y del incremento de contagios, esta mañana desde el gobierno nacional advirtieron por la posibilidad de la formación de una nueva cepa en Argentina. Y en esa sintonía también se expresó el gobierno porteño.

"Donde hay una cantidad de contagios muy grande se puede generar una cepa nueva. Le pido con total sinceridad a los dirigentes de la oposición que son un poco más anti medidas que no seamos irresponsables porque podemos llegar a generar una cepa nueva: la cepa Buenos Aires, la cepa Caballito, la cepa Belgrano. Seamos responsables, porque donde el virus circula con más velocidad, se fortalece", dijo el ministro del Interior de la Nación, Wado de Pedro.

En ese sentido, expresó que "se debe tener cuidado para no llegar a una situación similar a la que enfrenta Brasil, donde ya se registraron más de 350 mil muertes y se generaron nuevas variantes del virus".

Por su parte, Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, dijo en la misma sintonía que "hay riesgo de que se genere una nueva variante, y la Argentina no es la excepción, podría ocurrir en cualquier lugar de la Argentina. Por eso, es importante intensificar la vacunación. Vacuna que nos entreguen vacuna que aplicamos".

En este marco, emerge la preocupación de si en La Plata y alrededores puede surgir una nueva cepa del virus tratándose de una de las regiones con mayor cantidad de contagios según las estadísticas de los últimos días

Consultado por este medio, el infectólogo platense Juan Pablo Stagnaro sostuvo que "no es alocado pensar en la posibilidad que señalaron las autoridades" en el día de hoy.

"En cualquier lugar en donde el virus se multiplique con asiduidad y velocidad, pueden surgir nuevas variantes del virus, que es un material genético que cuando más se multiplica, mayor chances tiene de presentar errores en su codificación genética. Por ende se pueden generar variantes con mayores capacidad de transmisión o patogenidad", explicó Stagnaro. Y es por ello que, frente a que nuestra ciudad ocupa el primer puesto del ránking nacional de las ciudades con más de 300 mil habitantes donde el virus se propagó más velozmente, es que puede nacer la "cepa de La Plata".

Otros especialistas locales consultados afirman que "es imposible parar el virus si no se hace un corte con más restricciones, y no lo están haciendo, más allá de que no se puede parar todo al cien por ciento".

"Está la posibilidad de aumento de circulación viral, como pasó en Brasil, donde el virus mutó fácilmente", añadieron.

"A medida que el virus pasa de persona a persona está la posibilidad de mutación. Hay que remarcar que en Brasil hubo pocas medidas sanitarias", afirmaron.