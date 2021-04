La Municipalidad anunció una reducción del horario de los comercios no esenciales, pero desde la FELP aseguran que no fueron consultados

La Municipalidad de La Plata anunció este miércoles que el horario de atención de los comercios minoristas no esenciales se reducirá de 9 a 19 horas. Quedarán exceptuados los locales gastronomicos (podrán funcionar hasta la medianoche), kioscos y estaciones de servicios.

Pero si bien desde la Comuna precisaron que la medida se consensuó tras el encuentro "del intendente Garro y autoridades locales con representantes de distintos centros comerciales y cámaras de comercio de la ciudad", desde los Centros Comerciales que integran la FELP (Federación Empresaria de La Plata) le aseguraron a este medio que no fueron consultados.

A través de un comunicado, Julio Garro indicó: "Acordamos con representantes de los Centros Comerciales reducir el horario de aquellos minoristas no esenciales (excepto bares y restaurantes) de 9 a 19 horas. Agradezco el gesto y el compromiso para evitar el aumento de contagios. Esta medida se suma a las diversas acciones que venimos trabajando desde el Municipio por el avance del COVID”.

Además, en el escrito la Municipalidad precisó que "participaron del encuentro el Secretario de Coordinación municipal, Oscar Negrelli; el titular del área de Producción de la Comuna, Rogelio Blesa; el Presidente de la Asociación Amigos de Calle 12, Alberto Catullo; el Gerente de la cámara de comercio de City Bell, Martin Bizet; y la titular de la Cámara Comercial del Centro, Natalia Raciti".

Pero el presidente de los Centros Comerciales de la FELP, Valentín Gilitchensky, le aseguró a este medio: "No fuimos consultados para tomar esta medida. Es una medida contraproducente, porque el comercio no contagia y a la vez no se están haciendo los controles necesarios contra la venta ilegal, el cuál no tiene ningún tipo de protocolo".

Por su parte Carlos Beltrano, quien está a cargo de los centros comerciales de avenida 7, también indicó que no fueron convocados por la Comuna. "No nos consultó, ni a mí ni a ninguno de los centros comerciales que conozco. Hasta que tengamos una nueva charla cerreremos 20:30", indico.

"Podemos llegar a un acuerdo, pero tenemos que tener un encuentro. Los protocolos se cumplen a rajatabla", añadió.

Por su parte, Gustavo Celestre, presidente de la FELP y titular del Centro Comercial de Los Hornos consideró una “irresponsabilidad” la decisión, sobre todo al remarcar que “no fuimos convocados a la mesa de negociación” y cuestionó la “representatividad” de quienes llegaron a ese acuerdo para “definir por todo el comercio de la Ciudad”.

El comerciante remarcó que “el comercio es lo que menos contagia, hemos sido los más representativos de los protocolos. Nosotros no estamos de acuerdo con la decisión y vamos a pedir una audiencia con el intendente”.

El dirigente explicó que son parte de la FELP los centros comerciales de Calle 7, Calle 8, Calle 13, Los Hornos y Villa Elisa y enfatizó que la decisión no fue consensuada “con la parte más importante de los centros comerciales”.

“No salió el DNU a nivel nacional y lo primero que cierran es el comercio”, lamentó.