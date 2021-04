Macri, aislado por un contacto estrecho de un caso de Covid

El ex presidente Mauricio Macri fue aislado ayer por haber estado en contacto estrecho con un positivo de Covid durante una reunión con dirigentes bonaerenses.

Según se supo, el diputado bonaerense Alex Campbell estuvo sentado junto al ex mandatario nacional y horas más tarde se conoció que tiene coronavirus. En las imágenes de la reunión que circularon en las redes sociales, ninguno de los presentes tenía tapabocas.

“Después de tener contacto estrecho positivo de COVID-19 por mi esposa, decidí no esperar e hisoparme y el resultado es positivo para mi también (por segunda vez). Por favor, sigamos cuidándonos, y ante cualquier síntoma o posible contacto, hagámonos el test como corresponde”, precisó Campbell en su cuenta de Twitter.

Campbell participó junto a otros dirigentes “sin tierra” de Juntos por el Cambio en un encuentro con Mauricio Macri, entre ellos Lucas Delfino, quien anunció rápidamente que cumplirá con el aislamiento tal como indican los protocolos.

Además del ex mandatario, estuvieron presentes en la reunión el ex ministro de Educación Alejandro Finocchiaro; el ex intendente de Quilmes Martiniano Molina; el concejal de José C. Paz, Ezequiel Pazos, y el ex ministro de Desarrollo Social bonaerense Santiago López Medrano, entre otros.