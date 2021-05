Repudio al desplazamiento del presidente del Colegio de Médicos en el Hospital El Dique

El dirigente radical platense, Pablo Nicoletti calificó con duros términos el desplazamiento del Dr. Jorge Mazzone se la dirección del Hospital de El Dique

“Repudio absoluto por el desplazamiento de la jefatura del Hospital del Dique del presidente del Colegio de Médicos Dr. Jorge Mazzone. No tengo dudas que este hecho, es una persecución política del gobierno de Axel Kicillof, que ya demostró que tiene una actitud autoritaria y antidemocrática frente a las criticas", afirmó el dirigente radical y ex candidato al Comité de la UCR platense.

Y enfatizó: "El Gobierno provincial, no acepta que se diga la verdad sobre el sistema sanitario que encabeza el ministro Daniel Gollan y el viceministro Nicolás Kreplak”.

Nicoletti, quien fue hasta hace poco titular de la Casa Ricardo Balbín del radicalismo también expresó que "quiero destacar que el representante provincial de los médicos, presidente del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires Distrito I, Jorge Mazzone, con mucha valentía viene alertando a la comunidad sobre la situación del sistema sanitario, la cual es critica por el colapso que se vive en los hospitales provinciales".

Nicoletti entonces sostiene que "por eso consideramos que este desplazamiento es una represalia política por su mirada critica, pero también es una mensaje de amedrentamiento para quien levante la voz con una mirada distinta a la del gobierno. Por eso es un hecho repudiable, que nos obliga a expresar nuestra solidaridad con el Dr. Jorge Mazzone”.

Ayer, tras ser notificado del desplazamiento, Mazzone dijo que “esto es parte de todo lo que me vienen haciendo”, en alusión a su denuncia formulada la semana pasada, en la cual dijo sufrir “una persecución política” del IOMA.

“Me banco que me hagan listas para venir por mi persona que digan que soy el enemigo a vencer y que quieran manejar la institución, porque hasta ahí son reglas del juego. Me banco que me hagan una auditoria en mi servicio para auditar desde tiempo atrás a ver si encuentran algo que pueda perjudicarme. Me banco que busquen candidatos en mi hospital para que concursen mi cargo para desplazarme de mi función que vence este año. Pero lo de hoy llegó al límite de la tolerancia”.

En ese punto denunció que “están llamando a mis pacientes desde IOMA, parece que para interrogarlos sobre mi atención. Hoy llamaron a muchos, entre ellos una familia que atiendo hace 27 años aproximadamente y que tiene un hijo con discapacidad con una lesión cerebral y con discapacidad motora y mental moderada”