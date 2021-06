La UCR recibe a Manes y podría sumar su nombre a la lista de competidores bonaerenses

La autoridades del Comité Nacional de la UCR, con su titular Alfredo Cornejo a la cabeza, recibirán mañana al neurocientífico Facundo Manes en la sede partidaria para saber si estaría dispuesto a jugar en las próximas elecciones legislativas como candidato en la provincia de Buenos Aires, y así competirle de igual a igual a sus socios del PRO, que ya tienen varios anotados en la lista.



A la reunión, que se realizará al mediodía, también fueron invitados los jefes de los bloques partidarios (Mario Negri por Diputados y Luis Naidenoff por el Senado) y los tres gobernadores del partido, Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes), que todavía analizaban si podrían viajar a Buenos Aires.



"Un candidato como Manes aportaría mucho. Mañana hablaremos con él y tendremos más claro si quiere participar", confirmó Cornejo en declaraciones a Télam.



El mendocino lo había deslizado una semana atrás, cuando en declaraciones radiales anunció que veía a Manes como un buen candidato partidario propio, pero aclaró que aún no tenían su "anuencia" para instalarlo.



Para Cornejo "es una persona muy fresca" que, además, "no estuvo en el Gobierno de Cambiemos" y que tiene "ideas muy claras", según lo definió.



Un "sí" de Manes sería un mensaje contundente a sus socios de PRO, que una vez descartada la postulación de María Eugenia Vidal en el distrito mantienen una disputa por las intenciones del jefe e Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de colocar ahí a su segundo, Diego Santilli, en contra de los mensajes de los intendentes del partido (con Jorge Macri a la cabeza) que no quieren alguien llegado de la Capital sino a uno de ellos para ese lugar.



Encabezar las listas este año en el distrito sería un gran impulso para convertirse en candidato a gobernador en 2023, según analizan fuentes partidarias.



Por ahora, Manes recibió el apoyo del sector de Maximiliano Abad, que conduce la UCR bonaerense (donde milita su hermano Gastón Manes) pero también contaría con el visto bueno del otro sector, que lidera el senador Martín Lousteau.



Por su parte, la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que también tiene ambiciones en el distrito, lo recibió hasta el momento con los brazos abiertos. "Me alegra mucho que la UCR incorpore a Facundo Manes. Ojalá acepte ser candidato, porque el futuro de la Nación está en las nuevas generaciones.", publicó esta semana en su cuenta de la red social Twitter.



El tercer socio de Juntos por el Cambio, el PRO, da por descontado que su propia pelea deberá saldarse en una interna, y también están dispuestos a que el radical participe, como lo expresó ayer el mismo Santilli.



"¿Por qué no competir si las primarias están para eso? Para que la oposición se consolide, amplíe su espacio y compita", dijo el funcionario porteño en diálogo con CNN es español, al admitir que debería enfrentar a Jorge Macri, intendente de Vicente López y primo el exmandatario Mauricio Macri, o incluso al sector peronista que lidera Emilio Monzó.



"Se hablaba de Manes también, un hombre importantísimo, alguien que se suma. Felicitaciones", agregó Santilli, que ya admite que se subirá al ring bonaerense a pelear con los anotados, que cada vez son más.