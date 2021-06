Duhalde, otra vez polémico: afirmó que el Presidente “no está bien”

Eduardo Duhalde volvió a formular ayer declaraciones para la polémica, al afirmar que el presidente Alberto Fernández “no está bien” cuando se refirió al estado de salud del mandatario.

El ex presidente afirmó además que siente “mucha pena” cuando se burlan del primer mandatario y atribuyó el supuesto deterioro de Fernández a las exigencias del cargo y a las pocas horas de sueño.

“Alberto no está bien”, dijo Duhalde, y explicó que “los presidentes cuando están en una situación crítica tienen muchos impactos psicológicos todos los días y no hay ser humano que aguante sin tener una ayuda. Él (Fernández) no la tiene y no la quiere”.

“Hay que entender que no está bien. Como le pasó a (Fernando) De la Rúa”, remarcó.

“Él duerme poco”, agregó, y contó que a veces contesta mensajes de Whats App a las dos de la madrugada.

Sobre quién toma las decisiones en el Gobierno, el ex presidente explicó: “En los sistemas presidencialistas las decisiones de orden las toma el presidente que se nutre de los que cree que le dan la mejor información o consejo. A veces uno se equivoca, todos lo hacemos. Somos seres humanos”.

El ex gobernador bonaerense calificó a Alberto Fernández como “un amigo” y en ese sentido señaló que “es un amigo que me da mucha pena. A mí me da pena cuando los presidentes que no están bien y empiezan a burlarse de él, como le pasó a De la Rúa que se equivocaba”.

Por otra parte, y al hablar de la pos pandemia, el ex presidente dijo que la Argentina “tiene la potencialidad para salir de los problemas que está inmersa” y dijo que el futuro del país “lo veo bien”.