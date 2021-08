Cafiero: "El presidente no jodió a nadie"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, visitó hoy la ciudad entrerriana de Concordia, donde recorrió obras de agua y saneamiento, y dijo que "a la gente le debemos todas las explicaciones" y "las estamos dando", pero advirtió que no así "a la oposición negacionista, que endeudó al país por 100 años".



"Tenemos que dejar en claro esto: el Presidente (Alberto Fernández) no jodió a nadie", expresó el funcionario en alusión a la foto sobre la reunión en la Residencia de Olivos por el cumpleaños de la primera dama.



Cafiero recordó "sin embargo, ellos fueron a 'liberar' a Formosa y a hacer marchas de contagio que luego suscitaron aumentos de contagios y muertes", y que eso "es necesario remarcarlo".



"Hay una necesidad de parte del Presidente de explicar que hubo un error, una equivocación", expresó y aseguró que "él siempre va a estar trabajando para los argentinos y argentinas".



El funcionario dijo que "a la gente le debemos todas las explicaciones y las estamos dando, no a la oposición negacionista".

Por otra parte, destacó que "lamentablemente hubo cuatro años de un Gobierno donde las obras se ralentizaron, donde desde el Gobierno nacional se buscó discriminar a Entre Ríos, a la ciudad de Concordia".



"Y todas las áreas del Gobierno nacional en ese momento lo que buscaban a través de la especulación electoral, era un rédito político y se olvidaban de la gente", señaló y dijo que "eso fue lo que sucedió y fue muy evidente".



El jefe de Gabinete analizó la realidad de la ciudad y afirmó: "Se puede ver toda la transformación que se fue dando, gracias al desarrollo de la obra pública que hizo posible que surjan más oportunidades para la ciudad, tanto productivas como de accesibilidad habitacional, de bienes y servicios de calidad".



Cafiero recorrió junto al precandidato a diputado nacional por Entre Ríos, Enrique Cresto, las obras de agua y saneamiento que se ejecutan en Concordia a través del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) y luego ofrecieron una conferencia de prensa junto al senador nacional Edgardo Kueider y el intendente Alfredo Francolini.



Cresto, por su parte, dijo que "en esta campaña electoral estamos llevando a cada rincón de Entre Ríos el mensaje de unidad, de esperanza" y sostuvo que "estamos haciendo un ejercicio de memoria y poniendo en valor los logros del trabajo articulado entre el gobernador Gustavo Bordet y nuestro presidente Alberto Fernández, entre Nación, provincia y los municipios".



"En Entre Ríos hay una inversión histórica en obra pública, en obras de agua y saneamiento, en obras viales, de viviendas y de infraestructura urbana", señaló.



En ese sentido, manifestó que se trata de "obras que representan trabajo, reactivación de las economías y mejores oportunidades para todos".



"Este es el camino que queremos fortalecer y consolidar; este proceso de transformación y desarrollo que entre todos estamos llevando adelante en Entre Ríos", destacó el precandidato a diputado nacional.

