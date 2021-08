Padres advierten por “falta de controles” en la vacunación a los menores con riesgo

Vacuname, la red de padres de niños con discapacidades que exige la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 para sus hijos, denunció una serie de irregularidades en la Provincia y en el país, en torno a la vacunación a los menores de entre 12 y 17 años con comorbilidades.

Uno de los puntos que se expuso fue la falta de control. “En la Provincia no piden nada. No piden certificado médico. Se anota masivamente gente con patologías que no tiene”, planteó Francisco Da Giau, integrante de Vacuname.

Desde Vacuname se denunció que “en el país todavía no le dieron turno a todos los chicos con discapacidades, cuando supuestamente iban a priorizar a todas las personas que tenían patologías”.

Se advirtió que tampoco se está cumpliendo con la vacunación de chicos a domicilio, cuando lo necesitan.

En ese marco, exigieron “que se corrijan estas irregularidades en forma urgente”. Asimismo, solicitaron que “que se priorice a los menores, que pidan las constancias médicas, que pidan el certificado como corresponde, que envíen todos los turnos a las personas con discapacidad”.

A su vez, Da Giau, padre de Milagros, la joven platense con discapacidad por la que reclamó la vacuna, aseguró que “mi hija todavía no se vacunó, le dieron para el martes que viene, no sabemos por qué La Plata empieza una semana más tarde cuando sabemos que las vacunas están”.

Por su parte las autoridades sanitarias respondieron que se han entregado 100 mil turnos que incluyen al 81 por ciento de los inscriptos con situaciones de salud. Además se les pide a los padres que demuestren la patología con algún certificado. “Muchas familias los hacen con certificación formal y otras con diferentes cosas que son aceptadas, como por ejemplo, el medicamento que toma. La idea es vacunar a la mayor cantidad posible en el menor tiempo”, se comunicó.