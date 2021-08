Karol Sevilla: “Los jóvenes nos sentimos inmortales pero no lo somos”

Los cuatro años que vivió en Argentina, tras dejar su México natal para grabar el éxito infantil de Disney “Soy Luna”, fueron suficientes para que Karol Sevilla sienta a nuestro país como su “casa”. Además de la costumbre de tomar mate y fernet, de este país se llevó las palabrotas que aprendió de “los mejores puteadores” y un cariño por el que siempre estará agradecida. A los 21 años, esta joven actriz que gracias a ese personaje infantil logró meterse en los hogares del mundo, busca consolidar una carrera musical en la que no quiere privarse de nada.

En diálogo con EL DIA, a través de una videollamada por Zoom, la estrella mexicana, que a fin de año estrenará “Siempre fui yo” en Disney+ (una serie alejada de los universos ideales que siempre pintó el estudio del ratón) se refirió entre otras cosas al reciente lanzamiento de su segundo sencillo, “Nadie te entiende”, que llegó apenas meses después de “Tus besos”, un pegadizo pop urbano que marcó su lanzamiento solista.

-A un mes del lanzamiento de “Nadie te entiende”, tu nueva canción que llegó acompañada de un video muy llamativo, con estética k-pop, ya superó los 2,5 millones de reproducciones. ¿Cómo vivís esta recepción que está alcanzando?

-La verdad que me tiene emocionada cómo fue el recibimiento de la gente. Fue un video que me sacó de mi zona de confort al 100 por ciento. Desde muy chica me encantó escuchar el k-pop, soy muy fan. Pero justo, al tocarme a mí hacer algo así, fue como algo diferente y algo también divertido. Cuando empecé a lanzar las pistas de la canción, y de los personajes que aparecen en el video, la gente no entendía muy bien qué era; pensaban que iba a hacer una serie. Hasta que después vieron la canción y empezaron a entender un poquito más y la verdad es que les gustó bastante. El videoclip, como dices, llama mucho la atención por los colores, estéticamente es muy visual, es muy k-pop y que una latina haga una onda así creo que también es interesante porque no estamos acostumbrados a verlo; estamos acostumbrados más a ver a la cantante más sexy.

“Tus besos” marcó el debut musical solista de Karol Sevilla

Y la canción también la han recibido bien bonito porque muchos se han sentido identificados con la letra, porque están pasando por ese momento de su vida, por el que muchos de nosotros también hemos pasado. O nos han puesto en esa situación o hemos puesto nosotros a otros en ella, sobre esto de lo que habla, de los poliamores, y esta cosa de que no son amigos pero tampoco son novios. Y por amor hacemos muchas cosas para llamar la atención de esta persona. Entonces, creo que es bien bonito que la música pueda llegar a la gente y, sobre todo, que puedan sentirse identificados.

-En el video le ponés el cuerpo a ocho personajes, ¿con cuál de todos ellos te sentís más identificada?

-Es que creo que el videoclip es bien bipolar entonces creo que también genera mucho mi onda porque yo también soy idéntica, soy igual. Dependo mucho de cómo me despierte, la verdad. Pero si tengo que elegir a uno creo que “Kira”, la superhéroe me gusta mucho, y “Keiko” también me encanta demasiado. Con ellas dos me identifico.

-Hablando un poquito de la letra, ¿sos fácil de entender? ¿Se te hace fácil entender o tratar de entender a los demás?

-Yo no soy fácil de entender en lo absoluto, claro que no. Ni mi familia me entiende, entonces, imáginate si yo solita me voy a entender, ¡no lo creo! (risas). Yo soy así (describe con sus manos una ondulación), como una montaña rusa que está subiendo y bajando todo el tiempo, entonces es como imposible (entenderme). Pero sí creo que también llega un punto en el que a veces entiendo el hecho de muchos cambios de humor de mi parte; el estar todo el tiempo feliz y de repente tener un cambio y ya estar triste, o de estar enojada. Yo soy súper así: soy bastante bipolar. Puedo estar feliz y de repente, de la nada, me pongo a llorar. Es normal y no pasa nada, ya mi familia está acostumbrada.

Pero sí soy mucho de entender a las personas. Me gusta mucho escuchar, me gusta mucho que me cuenten, me gusta mucho a veces dar consejos. Me encanta platicar. Soy súper fan de platicar con la gente. Soy bien chismosa entonces hace parte también (risas). Pero creo que también tener empatía con las personas es importante. Y yo que estoy en las redes sociales, que tengo muchos fans, que me cuentan muchos sus problemas, donde me encuentran como si fuera una amiga, creo que es bien bonito escucharlos y poderlos ayudar en lo que pueda.

-“Nadie te entiende” es bien diferente a la anterior, “Tus besos”. ¿Te interesa esto de explorar por los terrenos que van surgiendo y no estancarte en un sólo género? ¿Cómo imaginás tu carrera a futuro en ese sentido?

-Soy bastante fan de no quedarme como todo el tiempo (en un mismo lugar). Sé que “Tus besos”, que es un pop urbano, me funcionó y podría irme por esa línea fácilmente porque sé que va a ser un éxito, porque sé que a la gente le va a gustar. Pero justo no quiero eso: no quiero irme por lo fácil sino que quiero irme también por lo difícil. Si te soy sincera, estoy como pisando un terreno que es nuevo para mí que es la música. Y que es algo a lo que no estoy acostumbrada. Pero estoy aprendiendo mucho. Estoy aprendiendo a componer con compositores muy importantes, talentosos y buena onda. Y también eso es bonito porque me hace crecer como artista. Pero sí quiero ir cambiando y haciendo cosas nuevas todo el tiempo. No quiero quedarme en el pop urbano sino que quiero mezclar, de repente meterme en algún otro tipo de música, como lo que hizo Reik con Christian Nodal, que fue el pop y el ranchero juntos y ¡suena demasiado bien! Y eso es interesante. Quiero hacer eso con mi música y que el álbum sea un revoltijo de géneros ya que va mucho con mi personalidad.

Junto a Pipe Bueno y Gonzalo Tappan protagonizará “Siempre fui yo”, nuevo proyecto para Disney+

-Hace poquito lanzaste tu carrera musical solista, ¿cómo fue ese salto al vacío y pasar de ser una actriz, protegida en cierta forma por los personajes, a ser Karol solita, desnuda, frente al público?

-La verdad es que ha sido diferente y complicado también un poco. A mí me encanta actuar, es algo que hago desde muy chiquita y por eso me dedico al mundo del artisteado, porque empecé actuando. Cuando conocí la música, y empecé a investigar un poquito, empecé con esta onda de tener constantemente esas ganas de cantar, de hacer música, de hacer videoclips. Y también porque me di cuenta que la actuación, cuando hago un proyecto, llega un momento donde me canso y me aburro. Porque claramente estoy haciéndolo todo el tiempo y no dejo de ser esa personalidad. Y no cambio, no hago cosas nuevas. Y a mí me encanta estar haciendo cosas nuevas y poder ir de aquí para allá. Ahora, por ejemplo, acabo de terminar un proyecto para Disney+, y actué pero también canté, y después dije “ok, ya está, ahora la música”. Me gustaría poder ir a los dos lados de vez en cuando.

-¿Cómo fue regresar a Disney y con un personaje que creo que es bastante diferente a lo que vos venías haciendo?

-Feliz de que Disney, y agradecida, de que me confiara otra vez la batuta, que me entregó y me dijo “toma, te toca guiar ahora esta historia y crear este personaje”. Fue una experiencia increíble; me fui a vivir casi cinco meses a Colombia, a grabar esta serie, y la verdad es que es bien interesante. El personaje es totalmente diferente a lo que fue “Soy Luna”. Me puso muy contenta porque Disney empezó a romper con ese estereotipo de que el mundo es rosa. Esta serie ya es otra cosa, tiene más misterio, música, tiene muchísimo amor. Va a tocar temas que la verdad es la primera vez que veo que Disney lo hace, como por ejemplo una pareja LGTB. En el tema de la pareja de Lupe y Noah (Pipe Bueno), también está todo el tiempo el “te quiero comer la boca”, y eso jamás había tocado Disney y nunca se tenía que ver. La serie tiene esta onda del misterio de la muerte del faraón, que es Cristian Tappan (Gonzalo en “El patrón del mal”), y que Lupe va a investigar quién lo mató. Y claramente es una historia que esperamos que les guste, que les resulte interesante, y si es así, nos veremos en una segunda temporada.

-Antes de esta serie, habías sido convocada por Disney para ponerle voz a la campaña “Princesa: Tiempos de Celebrar”, que trajo también un mensaje diferente...

-Para esa campaña hice la canción “Desde hoy” para la versión Latinoamérica. La verdad es que me encantó. Cuando escuché la propuesta de la campaña, sobre todo la canción, me interesó mucho porque tocaba el tema de la inclusión, de que las princesas no solamente son para las niñas. Las princesas también son para los niños. Y también nos habla de que las princesas existen en la vida real, de hecho, hay varias historias de princesas reales que luchan por salir adelante, que nos enseñan a que se puede hacer cualquier trabajo. La canción tiene frases de diferentes películas, desde “Blancanieves”, que fue la primera, pasando por “La Bella y la Bestia”, “Frozen” y hasta “Moana”. La canción habla cómo cambiar desde hoy, dice que desde hoy tengo que confiar más en mí, desde hoy me voy a plantar más; soy una guerrera, yo puedo, puedo hacer lo que yo quiera con esfuerzo y dedicación. Y creo que a muchos, en este momento que estamos viviendo tan complicado, nos hace falta tener confianza y salir al mundo diciendo “hoy voy a empezar con el pie derecho y a salir adelante”.

Tras “Soy Luna”, Karol volverá a trabajar como actriz para Disney en “Siempre fui yo”

-En este momento de tu vida, ¿con qué personaje de Disney te sentís más identificada?

-Siempre me he identificado mucho con Mérida, la princesa de “Brave” (“Valiente”). Desde la primera vez que vi la película, me vi reflejada en ella, en su personalidad. Yo soy súper terca, súper guerrera, también soy bastante independiente en ese sentido. Siempre ha sido mi princesa favorita, forever and ever.

-Sé que en enero atravesaste el COVID. ¿Cómo lo viviste y qué le dirías, sobre todo a los jóvenes, que por ahí no se toman tan en serio lo compleja que es esta pandemia?

-Te soy sincera, esto me dejó un gran aprendizaje de vida porque yo era de esas jóvenes y la verdad no me siento nada orgullosa de decirlo pero, bueno. Yo era de decir “a mí no me va a pasar nada, a mi no me va a dar porque dicen que a los jóvenes no nos da”. Y de repente cuando me vi... Me acuerdo perfectamente que el primer síntoma que tuve fue perder el olfato y el gusto, y me asusté mucho, demasiado. Pero creo que el tema de ver a mi mamá tan mal, en un estado tan crítico, me da mucho miedo verla así, mucha tristeza escucharla cada quien en su cuarto. Y la verdad es que el único consejo que les puedo decir es que no somos inmortales los jóvenes, nos sentimos pero no lo somos. Nos puede dar también pero hay que cuidarnos. Sobre todo es que aprendamos a cuidar a los demás. Si queremos realmente a las personas que viven con nosotros, cuidemoslas porque no sabemos el día de mañana qué puede pasar. Desgraciadamente para mí y para mi familia, el COVID se llevó a varias personas cercanas y fue bastante complicado, en ese sentido, aprender a valorar un montón de cosas, el vivir, el estar bien, el estar felices. Y eso, que se cuiden, porque no somos inmortales. Porque nos puede dar y porque también podemos petatearnos (morirnos) así que a cuidarnos al 100 por ciento.

-Pasaste cuatro años en Argentina filmando “Soy Luna”. ¿Qué recuerdos tenés de nuestro país? ¿Y qué cosas o costumbres te has llevado con vos o seguís poniendo en práctica en México o donde estés?

-Argentina es mi casa, literalmente. Es mi familia, me abrió las puertas con el corazón y me dio la mano totalmente. Y eso de verdad es algo por lo que siempre voy a esta agradecida en general.

Costumbres, bueno, te voy a decir varias pero hay algunas que nunca se me fueron como por ejemplo palabras o cosas que no puedo decir en México, como por ejemplo el dulce de leche, no puedo decir cómo se le dice en México porque para mí suena mal (dulce de cajeta). Entonces, es muy gracioso porque cada vez que lo escucho aquí me causa como... y digo ¡dulce de leche! Hay un pan, que también tiene un nombre bastante particular (conchas), que no puedo escucharlo (risas). Es muy gracioso.

Yo no digo groserías en mexicano pero sí en argentino, ustedes son muy puteadores ¡y me encanta!. Tomo puro fernet, no tomo tequila ni ninguna bebida de México. Me encanta el fernet, y a mi familia no le gusta porque le parece amargo, entonces yo digo “mejor pa’ mí porque me lo tomo solita” (risas). El mate, justo hace cuatro o cinco días, me fui a comprar uno porque lo extraño demasiado. Y esas son las cosas que tengo en mí y que no se me van a quitar. Así que me encanta.