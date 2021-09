Berisso: renunció la presidenta del Concejo y otros funcionarios

Si bien en Berisso el oficialismo triunfó en las elecciones primarias (PASO), el resultado ajustado de 4 puntos (39,5 a 34,7 a nivel local) del Frente de Todos sobre Juntos, no se salvó del sacudón político.

Este se sábado se conocieron la renuncia de cuatro funcionarios, entre ellos la presidenta del Concejo Deliberante Vanesa Mara Queyffer. Difundieron una carta, en la que cargaron las tintas contra el jefe comunal Fabián Cagliardi.

Además de Queyffer, los otros funcionarios que dimitieron son el delegado de la Zona II, Nelson Guillermo Spagnolo; el coordinador del COM, Sergio Luis Di Nitto; y el coordinador del cuerpo de guardavidas de Berisso, Cesar Daniel Pagano.

LA CARTA COMPLETA:

Queremos poner en conocimiento del pueblo de Berisso como funcionarios públicos que frente a los acontecimientos del día viernes último y tras haber escuchado al intendente Fabián Cagliardi en reunión de gabinete y luego en la sede del Partido Justicialista de nuestra ciudad, hemos decidido presentar la renuncia de manera indeclinable a los cargos que hoy ocupamos, como Presidenta del Honorable concejo deliberante de Berisso, Delegado zona II, coordinador del COM y coordinador del cuerpo de guardavidas de Berisso.

Los puntos que motivan tal decisión como miembros de un mismo espacio político, cuyo nombre es “Soberanía Militante” se basa en las profundas diferencias que tenemos con el intendente frente a declaraciones y acciones que viene llevando a cabo.

“ Le pedí la renuncia a los funcionarios, que salgan a hacer campaña y si en noviembre no sacamos 8 concejales se van a tener que ir a sus casas” señaló el intendente.

A lo que respondemos: desde el 11 de diciembre del 2019 cuando fuimos designados y elegidos para nuestras funciones nunca dejamos de desempeñar nuestro trabajo de cara a los vecinos, en la calle y cumpliendo con errores y aciertos inclusive durante la pandemia. Hemos cumplido aparte de nuestros roles otras tareas sin límites de exigencia, horarios ni riesgos sanitarios, cuando no existían vacunas y solo había temor y necesidades. Porque la prioridad fue y es el bienestar de los vecinos y no el nuestro, por lo tanto no debería usted generalizar sino internamente dirigirse a quienes no cumplieron con esas mismas premisas.

Desde lo político recordarle, que hemos ido a verlo en reiteradas ocasiones para expresarle la preocupación frente a distintos problemas que son los que sufren los y las vecinas. Que siempre fuimos por iniciativa propia y nunca fuimos convocados a elaborar un proyecto político con los temas más importantes. Tampoco fuimos convocados a escuchar ni emitir opinión respecto al armado de la lista de cara a las legislativas 2021 . No fuimos convocados al trabajo de campaña, a la fiscalización ni al análisis pos electoral con el fin de sacar adelante el proyecto del cual si somos parte que es el Frente de Todos. Sin embargo hoy nos encontramos con que será nuestra responsabilidad el resultado electoral de noviembre o nos quedamos sin el cargo, pues bien le decimos que vamos a militar el doble para que ganen todos y todas las candidatas del Frente de todos, porque es el proyecto y las ideas que nos representan. No vamos a cambiar nuestras convicciones por un sueldo. Así usted podrá disponer de esos cargos para lograr el mejor equipo que considere. Lo acompañaremos pero como militantes, nadie nos corre con dinero, somos trabajadores y así vamos a continuar. Queremos dejarle las manos libres señor intendente.

Nosotros estamos convencidos que la mejor campaña es una buena gestión y no reducir la participación a un mero proselitismo preelectoral. Respecto a la expresión del pueblo en las urnas creemos que la prioridad es el trabajo digno como motor de la economía, la atención a los reclamos de los más pequeños a los más grandes, con resoluciones más inmediatas, otorgándole prioridad presupuestaria a las urgencias sociales, alimentarias y habitacionales en cada uno de los barrios de Berisso, fortaleciendo el bienestar general y no de unos pocos. Comprendemos que la difícil situación económica del municipio impida llevar adelante muchas cuestiones, pero también creemos que debería ponerse el énfasis en el mejoramiento del dialogo con los trabajadores municipales, porque para decir que son el motor de la ciudad debemos brindarles las herramientas necesarias. Le solicitamos y lo acompañaremos en la decisión si reduce la planta política, dada la necesidad imperiosa de bajar el gasto en funcionarios. Sin achicar el estado, simplemente reorganizando funciones de las que podemos prescindir.

Por lo tanto, como peronistas ratificamos nuestro apoyo y militancia al presidente Alberto Fernández, al gobernador Axel Kicillof y al intendente de Berisso, al cual acompañamos, defendimos. Seguiremos priorizando la unidad que tanto costo construir, reafirmando la conducción de Cristina Fernández de Kirchner.Ç

Cuente con nosotros intendente, siempre que las políticas que usted lleve a cabo tengan como premisa la grandeza de la patria y la felicidad de nuestro pueblo.

Vanesa Mara Queyffer Concejal del Bloque PJ Frente de Todos

Nelson Guillermo Spagnolo Delegado zona II

Sergio Luis Di Nitto Coordinador centro operativo de monitoreo

Cesar Daniel Pagano Coordinador del cuerpo de guardavidas