Acuerdo con el FMI: se canceló la reunión con los gobernadores opositores

“Guzmán no está dispuesto a brindar más información ya que “el miércoles le estaría presentando la propuesta al Fondo y lo que no quiere es dar cuenta del ajuste que ya acordó” - Gerardo Morales - Gobernador de Jujuy

Finalmente, el Gobierno y la oposición no pudieron acercar posiciones y se suspendió (sin fecha) la reunión en la que, según se preveía, el ministro de Economía, Martín Guzmán, brindaría detalles sobre la negociación por la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a los gobernadores y jefes legislativos de Juntos por el Cambio.

“Guzmán no quiere dar cuenta del ajuste que pactó con el Fondo”, disparó con dureza el gobernador de Jujuy y titular de la UCR, Gerardo Morales. “Pateó el tablero. No quiere brindar más información, ya que el miércoles próximo le estaría presentando la propuesta al FMI y lo que no quiere es dar cuenta del ajuste que ya acordó y limitarse a la información que le brindó a los gobernadores, que es nada”, agregó Morales, que como interlocutor opositor elegido por la Casa Rosada fue el primero en comunicar que el encuentro se levantaba: “En esos términos, y no estando dispuesto el ministro a brindar más información, levantamos la reunión”, advirtió.

De hecho Morales, que venía de un diálogo abierto con el Presidente, Alberto Fernández, y que negociaba con el Gobierno la sede del encuentro, aseguró que hasta la noche del domingo la reunión estaba confirmada. Tanto es así que el jujeño y otros gobernadores ya tenían agendado su viaje a Buenos Aires para participar de la cumbre, en principio prevista para hoy. Sin embargo, hasta la mañana de ayer la convocatoria oficial no había llegado.

En el Gobierno, en cambio, desmintieron que la reunión haya estado programada y que “no se suspende lo que nunca estuvo agendado”. Cerca del Presidente sumaron que el encuentro “no está en la agenda de Guzmán, por los próximos días al menos” y deslizaron que probablemente se concrete “cuando el proyecto vaya al Congreso”.

Con el correr de las horas, la “predisposición al diálogo” que destacaban en Juntos por el Cambio fue virando hacia el malestar y el desconcierto. Más aún después de que trascendiera que hoy, en lugar de verse con los referentes de la principal alianza opositora para conversar sobre la deuda, Guzmán viajará a San Juan para participar de un acto relacionado con la generación de energía limpia.

“Hace tiempo que está programado que el ministro vaya a San Juan con el Presidente, así que el martes no existió ninguna reunión con la oposición”, zanjaron ayer en la Rosada.

Precisamente, el exgobernador de San Juan y diputado del Frente de Todos, José Luis Gioja, acusó a la oposición de “hacer barullo para tapar las responsabilidades que tienen” por haber sido quienes contrajeron la deuda con el FMI, y afirmó que “hay que confiar en quienes están negociando” porque tienen “muy en claro” que el acuerdo con el organismo “no puede ser a costa del esfuerzo y del sacrificio del pueblo”.

Mientras, en la oposición llovieron las críticas. Por caso, desde el entorno del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, apuntaron que “la reunión la suspende el Gobierno al no formalizar el encuentro”.

“La suspensión de la reunión con el Gobierno no fue por un tema de agenda, fue porque Guzmán no es capaz de responder las preguntas técnico-políticas de Juntos por el Cambio. Me preocupa que estén llevando a la Argentina a un default, sería tremendo”, cuestionó por su parte Alfredo Cornejo.

Patricia Bullrich, la titular del Pro, advirtió: “Les pedimos información y nos queda claro que sólo quieren una aprobación con sometimiento. Y es lo que no vamos a permitir”.

A las críticas se sumó el diputado Facundo Manes: “No tenemos un rumbo claro. No tenemos un proyecto estratégico de país. Y, como si eso fuera poco, ahora ni siquiera tenemos diálogo”.

Frustrado el encuentro con Guzmán, la mesa nacional de Juntos por el Cambio tiene previsto reunirse hoy en forma presencial para analizar la situación y posteriormente emitir un comunicado que, se presume, cuestionará en duros términos a la Rosada.