Massa condicionó un eventual triunfo del Gobierno en 2023 a lograr bajar la inflación

El ministro de Economía, Sergio Massa</a>, condicionó un triunfo del Gobierno nacional en 2023 a lograr controlar la inflación y reducirla respecto de los índices actuales, que la tienen por encima del 6% mensual y en torno al 100% anual.

"Nuestro gobierno va a ganar la elección si es capaz de bajar la inflación y darle mejor acceso al crédito a los ciudadanos. Creo que es lo que espera la mayoría de los argentinos hoy", dijo Massa</a> durante un encuentro con empresarios organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).

En ese marco, así como elogió a los empresarios que invierten y producen, también cuestionó a "los que piden devaluación" porque "están destruyendo el valor de sus compañías" y aseguró que ese camino "no lo voy a recorrer", el de la devaluación, al responder preguntas durante el encuentro empresarial en el Alvear Palace Hotel.

También dejó la puerta abierta a una nueva edición del dólar soja, tras una consulta puntual: "El lunes en el Ministerio lo vemos", indicó sin dar mayores precisiones pero sin desmentir la medida en estudio.

La posibilidad está en estudio para lograr atraer un mayor ingreso de dólares que engrosen las flacas reservas del Banco Central y se pueda mantener la senda de un tipo de cambio ordenado con pequeñas devaluaciones y ningún salto significativo.

El Programa de Incremento Exportador tendría una segunda versión con el objetivo de acelerar la liquidación de los granos que quedaron en stock a un tipo de cambio que podría estar cercano a los 230 pesos, que serían el equivalente a los 200 de la primera versión en septiembre más la inflación. Actualmente estiman que son unos 10 millones de toneladas de soja todavía por vender.

En la primer versión del Programa de Incremento Exportador se habían recaudado 8.550 millones de dólares, monto superior a los 5 mil millones que habían pautado como primer objetivo. También es cierto que de esa recaudación extraordinaria de septiembre, en octubre y noviembre se resintió y el Banco Central ya perdió alrededor de mil millones de dólares de los logrados en septiembre.

En otra de las consultas, desde la Cámara Argentina de Comercio (CAC) le consultaron al ministro si siendo que el próximo año será electoral habrá presiones para políticas económicas expansivas lo que implicaría un incremento del gasto público. Además le consultaron cómo se conciliaría en 2023 con las metas acordadas con el FMI.