Fixture Mundial Qatar 2022: día, horario y TV de todos los partidos de la Selección argentina

A falta de 17 días para el inicio de la Copa del Mundo de Qatar 2022, que tendrá su partido inaugural el 20 de noviembre. Tanto la Selección argentina como las otras 31 selecciones van definiendo sus listas para la máxima cita.

El Mundial Qatar 2022, que se disputará entre el 20 de noviembre y 18 de diciembre próximo, tendrá horarios atípicos para la mayoría de los equipos, incluida la Argentina.

Entre el 3 y 6 de diciembre se desarrollarán los octavos de final, con dos cruces por jornada. Tras un día de descanso, el 9 y 10 del último mes del año tendrán lugar los cuartos de final y el 13 y 14 se jugarán las semifinales. La definición está programada para el domingo 18 en el estadio Lusail, un día después del cotejo por el tercer puesto.

Fixture de Argentina en el Mundial de Qatar 2022

Martes 22-11 (7.00): Argentina - Arabia Saudita, Estadio Lusail (Lusail) / TV: TyC Sports y TV Pública

Sábado 26-11 (16:00): Argentina - México, Lusail (Lusail) / TV: TyC Sports y TV Pública

Miércoles 30-11 (16:00): Polonia - Argentina, Estadio 974 (Lusail). / TV: TyC Sports y TV Pública

Fixture Mundial Qatar 2022: días y horarios de los 64 partidos

Fecha 1 de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022

Domingo 20 de noviembre

13:00 Qatar vs Ecuador - GRUPO A

Lunes 21 de noviembre

10:00 Inglaterra vs Irán - GRUPO B

13:00 Senegal vs Países Bajos – GRUPO A

16:00 Estados Unidos vs Gales - GRUPO B

Martes 22 de noviembre

7:00 Argentina vs Arabia Saudita - GRUPO C

10:00 Dinamarca vs Túnez - GRUPO C

13:00 México vs Polonia - GRUPO D

16:00 Francia vs Australia - GRUPO D

Miércoles 23 de noviembre

7:00 Marruecos vs Croacia - GRUPO F

10:00 Alemania vs Japón - GRUPO E

13:00 España vs Costa Rica - GRUPO E

16:00 Bélgica vs Canadá - GRUPO F

Jueves 24 de noviembre

7:00 Suiza vs Camerún - GRUPO G

10:00 Uruguay vs Corea del Sur - GRUPO H

13:00 Portugal vs Ghana - GRUPO H

16:00 Brasil vs Serbia - GRUPO G

Fecha 2 de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022

Viernes 25 de noviembre

7:00 Gales vs Irán - GRUPO B

10:00 Qatar vs Senegal - GRUPO A

13:00 Países Bajos vs Ecuador - GRUPO A

16:00 Inglaterra vs Estados Unidos GRUPO B

Sábado 26 de noviembre

7:00 Túnez vs Australia - GRUPO D

10:00 Polonia vs Arabia Saudita - GRUPO C

13:00 Francia vs Dinamarca - GRUPO D

16:00 Argentina vs México - GRUPO C

Domingo 27 de noviembre

7:00 Japón vs Costa Rica - GRUPO E

10:00 Bélgica vs Marruecos - GRUPO F

13:00 Croacia vs Canadá - GRUPO F

16:00 España vs Alemania - GRUPO E

Lunes 28 de noviembre

7:00 Camerún vs Serbia - GRUPO G

10:00 Corea vs Ghana - GRUPO H

13:00 Brasil vs Suiza - GRUPO G

16:00 Portugal vs Uruguay - GRUPO H

Fecha 3 de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022

Martes 29 de noviembre

12:00 Países Bajos vs Qatar - GRUPO A

12:00 Ecuador vs Senegal - GRUPO A

16:00 Gales vs Inglaterra - GRUPO B

16:00 Irán vs Estados Unidos GRUPO B

Miércoles 30 de noviembre

12:00 Túnez vs Francia - GRUPO D

12:00 Australia vs Dinamarca - GRUPO D

16:00 Polonia vs Argentina - GRUPO C

16:00 Arabia Saudita vs México - GRUPO C

Jueves 1 de diciembre

12:00 Croacia vs Bélgica - GRUPO F

12:00 Canadá vs Marruecos - GRUPO F

16:00 Japón vs España - GRUPO E

16:00 Costa Rica vs Alemania - GRUPO E

Viernes 2 de diciembre

12:00 Corea vs Portugal - GRUPO H

12:00 Ghana vs Uruguay - GRUPO H

16:00 Camerún vs Brasil - GRUPO G

16:00 Serbia vs Suiza - GRUPO G

Octavos de final

Sábado 3 de diciembre

12:00 1A vs 2B (Partido 49)

16:00 1C vs 2D (Grupo de la Selección argentina) (Partido 50)

Domingo 4 de diciembre

12: 00 1D vs 2C (Grupo de la Selección argentina) (Partido 52)

16:00 1B vs 2A (Partido 51)

Lunes 5 de diciembre

12:00 1E vs 2F (Partido 53)

16:00 1G vs 2H (Partido 54)

Martes 6 de diciembre

12:00 1F vs 2E (Partido 55)

16:00 1H vs 2G (Partido 56)

Cuartos de final

Viernes 9 de diciembre

12:00 Ganador partido 53 vs Ganador partido 54 (Partido 58)

16:00 Ganador partido 49 vs Ganador partido 50 (Partido 57) Eventual participación de la Selección argentina

Sábado 10 de diciembre

12:00 Ganador partido 55 vs Ganador partido 56 (Partido 60)

16:00 Ganador partido 51 vs Ganador partido 52 (Partido 59)

Semifinales

Martes 13 de diciembre

16:00 Ganador partido 57 vs Ganador partido 58 (Partido 61) Eventual participación de la Selección argentina

Miércoles 14 de diciembre

16:00 Ganador partido 59 vs Ganador partido 60 (Partido 62)

Tercer puesto

Sábado 17 de diciembre

12:00 Perdedor partido 61 vs Perdedor partido 62 (Partido 63)

Final

Domingo 18 de diciembre

12:00 Ganador partido 61 vs Ganador partido 62 (Partido 64)