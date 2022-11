Sorpresa mundial: Gerard Piqué anunció su retiro

De manera sorpresiva y coronando un año muy movido a nivel personal y profesional, Gerard Piqué anunció su retiro del fútbol. Será en el club de sus amores, el Barcelona y estará acompañado de sus seres queridos.

Fue por medio de sus cuentas oficiales en las redes sociales que compartió un video donde se escucha su voz en off relatando los pensamientos que se adueñaron de su mente en las últimas semanas. “Culés, tengo que deciros algo”, escribió.

Sin dudas que para los hinchas del Barcelona, la frase más fuerte que han escuchado este jueves en medio de la triste noticia fue la que llegó poco antes de culminar el video: “Siempre he dicho que después del Barça, no habría otro equipo y así será”.

Tras destacar que en los últimos meses se habló mucho de él y de su vida, aclaró que en este momento sería él el que lo haga. “Soy del Barcelona desde siempre, nací en una familia muy futbolera y muy culé. Desde muy pequeño he pensado mucho en aquel niño, en qué hubiera pensado el Gerard pequeño si le hubieran dicho que cumpliría todos sus sueños, que llegaría al primer equipo del Barcelona, sería campeón de Europa y del Mundo”, continúa el relato.

“Hace 25 años que entré, me fui y volví. El fútbol me lo ha dado todo, el Barça me lo ha dado todo. Vosotros, culés, me lo habéis dado todo. Y ahora que los sueños de aquel niño se han cumplido, he decidido que es el momento de cerrar el círculo. Pasaré a ser un culé más, animaré al equipo y transmitiré el amor por el equipo a mis hijos”, destacó el futbolista.

Por último, dio un guiño de confianza a los hinchas y fanáticos: “Ya me conocéis, tarde o temprano, volveré. Nos vemos en el Camp Nou. Viva el Barça, siempre”. De esta forma, los culés tienen la esperanza de volverlo a ver vestir la casaca tal vez como entrenador o dentro del cuerpo técnico, involucrado de alguna forma.