Renunciamiento de Cristina: el Presidente lo relativizó y crece el revuelo interno

El Frente de Todos seguía por estas horas procesando el impacto que dejó en la alianza gobernante el anuncio de Cristina Kirchner de no ser candidata en las próximas elecciones. El presidente, Alberto Fernández, salió a opinar al respecto relativizando la firmeza de la decisión, en tanto que sectores duros del kirchnerismo advirtieron la peligrosa consecuencia electoral para el espacio si la Vicepresidenta no se postula el año que viene.

Al mismo tiempo que la elogió, Fernández le quitó relevancia al anuncio de Cristina. “Todo eso es prematuro. Respeto mucho su decisión, lo que está diciéndole a la Justicia es: ‘No voy a buscar fueros, sepan que no tengo miedo a que alguno de ustedes intente meterme presa’. Ese coraje y esa valentía los pongo de relieve y les doy un enorme valor. Pero Cristina es muy importante en el Frente de Todos”, en declaraciones a la prensa.

No obstante, el Presidente dijo que no duda del anuncio de la Vice: “Su palabra es su palabra, y no la pondría en duda. Lo que digo es que en el mensaje hay un mensaje subliminal que nadie analiza, pareciera ser que el mensaje es: ‘Me bajo de las candidaturas’. El mensaje es voy a asumir como ciudadana simple, como soldado raso, como ciudadano raso, o como ciudadana rasa, en su caso, las consecuencias de los disparates jurídicos que ustedes causan”.

Fernández abundó sobre su interpretación del anuncio de la Vicepresidenta, quien la semana pasada anunció que no se presentará como candidata “a nada” en las próximas elecciones. Y planteó que en política aprendió a “no jubilar a nadie, a no sacar a nadie de la carrera”.

Al mismo tiempo, volvió a plantear la posibilidad de buscar su reelección: “Lo que quiero es buscar el candidato que nos garantice el triunfo, si ese soy yo, seré yo, y si no, será otro y lo voy a acompañar con mucho placer”.

No obstante, Fernández advirtió que prefiere ser cauto y no querer pensar “en que Cristina Kirchner no va a ser candidata” en 2023 ni en su eventual propia candidatura: “No estoy especulando con eso, créanmelo. Porque veo lo que le pasa al mundo, créanme que todas las mañanas me despierto, y mi teléfono está atestado de malas noticias que ocurren en el mundo, y que ocurren en la Argentina. Lo que tengo que hacer es resolver esos problemas, tengo que pensar en los argentinos. He dedicado tres años de mi vida hasta aquí a hacer mejor la vida de los argentinos en un escenario sumamente complejo. No estoy pensando en las elecciones mías”, abundó.

Y consideró que la Vice “es una persona muy racional, con lo cual es muy posible que sea una decisión que ella ya ha tomado” y pidió “tiempo”: “Lo que digo es que vivimos un tiempo muy vertiginoso. Hay que dejar correr el tiempo y tener en cuenta que estaba respondiendo una condena de seis años de prisión, una persona que es inocente, también cuenta todo eso”.

En otro orden, se refirió a las críticas vetidas por La Cámpora, que lo acusa de “ningunear” a la Vicepresidenta y que su presidencia es como “vivir con el enemigo en casa”. “Son las opiniones de (Andrés) Larroque y Máximo (Kirchner). Les tengo afecto y los respeto. A ellos también les deben molestar mis opiniones, entonces no tengo por qué juzgarlas”, añadió.

EN EL KIRCHNERISMO

Otros sectores del Frente de Todos también realizan sus propias evaluaciones sobre el escenario, a partir del anuncio de Cristina, tras conocer la condena por administración fraudulenta.El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, uno de los integrantes del Gabinete más cercanos a Alberto Fernández, dijo que la Vicepresidenta “seguirá siendo la conductora política del Frente de Todos”, tras la decisión que anunció de no competir en 2023.

Katopodis consideró que Cristina “va a dar las peleas que tenga que dar sin necesidad de fueros y candidaturas porque ella tiene un liderazgo que es la representación simbólica”. Dijo que imagina a la titular del Senado “liderando, construyendo y dándole al peronismo el contenido que tiene que tener”.

La decisión de Cristina Kirchner paralizó al oficialismo mientras que puertas adentro ahora crece el debate sobre qué dirigente peronista tiene las mejores condiciones para, en lo posible, tratar de ocupar el lugar que la exmandataria dejará vacante.

Ya con el rol de “líder y armadora”, Cristina encabezó la semana pasada un encuentro en Ensenada en la misma noche en la que se conoció la sentencia del Tribunal Oral Federal Nº2, y allí pidió a los dirigentes de la mesa chica del kirchnerismo y del peronismo de la Provincia que tomen el famoso “bastón de mariscal” como atributo de mando, de cara al futuro del espacio político que encarna el proyecto nacional y popular.

“Si Cristina no es candidata estamos al horno”, dijo ayer el itnendente ensenadense, Mario Secco, una de las voces de los intendentes kirchneristas.