Desactivaron la bomba: Benzemá no jugará la final

A pocas horas de la gran final de Qatar 2022 entre Argentina y Francia, circuló una versión que cobró fuerte en los diferentes medios de Europa y que certificaban que el delantero Karim Benzemá podría viajar al país asiático para incorporarse al plantel del vigente campeón del mundo para afrontar el encuentro decisivo ante la Scaloneta.

Benzemá, reciente Balón de Oro, fue desafectado del seleccionado galo por una lesión muscular que lo marginó de toda la Copa del Mundo. Sin embargo, a último momento las cosas cambiaron y el delantero obtuvo el permiso de su equipo, Real Madrid, para viajar al Medio Oriente y sumarse al partido más importante de la Copa del Mundo.

Benzemá, quien jugó algunos minutos en el amistoso ante el Leganés, recibió el permiso del club Merengue donde se estuvo entrenando el sábado pasado junto a su compañero, el alemán Toni Kroos.

Karim Benzema continúa siendo uno de los 26 jugadores inscriptos en FIFA por Les Bleus, por lo que se encuentra en condiciones reglamentarias de salir al campo de juego en la final del Mundial Qatar 2022 si el entrenador Didier Deschpams así lo considere.

Según medios europeos, incluyendo a Marca, de España, la decision final es del delantero francés ya que su club no se va a oponer a la posibilidad de viajar a Qatar.

Durante el desarrollo de una conferencia de prensa, se le consultó al propioDidier Deschpams sobre la posibilidad de que Karim Benzemá pueda puede ser convocado para disputar la final del domingo.

El propio entrenador francés de se encargó de cerrar al tema ante los rumores que llegan desde Europa.

“Sobre Karim Benzema, no sé quién dijo que podría volver a Qatar, tengo 24 jugadores aquí y no me encargo de los que no están como Presnel Kimpembe o Didier Pogba, Prefiero ni contestarte. Próxima pregunta”, expresó el actual técnico del campeón del mundo, desmintiendo rotundamente esa posibilidad.

LA DESOLACIÓN DE BENZEMÁ

A través de las diferentes reres sociales, Benzemá escribió: “En mi vida nunca me he rendido pero esta noche tengo que pensar en el equipo como siempre lo he hecho. La razón me dice que deje mi puesto a alguien que pueda ayudar a nuestro grupo a tener un gran Mundial”.

Lo cierto es que Didier Deschpamps se encargó de desmentir las versiones sobre la posibilidad de que Karim Benzemá juegue la final del domingo ante Argentino.

Por lo que se supo ayer, los rumores comenzaron a surgir después de que el Real Madrid, dueño del pase del atacante francés, autorizara al jugador a viajar a Qatar, después de dejar atrás un desgarro. Se sabe que Real Madrid es acérrimo enemigo de Lionel Messi, es uno d elos tantos que está haciendo fuerza para que no gane la Copa del Mundo.

Como reflejó el diario deportivo español AS, la decisión de viajar al país asitático es decisión del jugador, ya que desde el club español no le pusieron objeciones para regresar a Qatar ya que continúa dentro de los 26 jugadores habilitados para jugar la Copa del Mundo.

Pero esos rumores que se apoderaron del mundo futbolístico quisieron llevar situaciones adversas no solo para la selección de Francia (Deschamps cortó por lo sano la historia con sus declaraciones), sino también para la Scaloneta.

LAS BAJAS PREVIO aL MUNDIAL

La selección de Francia llegó a Qatar con varios problemas a cuesta, ya que varias de sus figuras tuvieron que quedar relegadas por diferentes lesiones, entre ellas de la Karim Benzemá, quien sufrió un desgarro en el muslo de la pierna izquierda el 19 de noviembre pasado, un día antes del inicio de certamen ecuménico.

Sin dudas que el poderío francés quedó debilitado, y ya en la previa se preguntaban si podía llegar a los tramos finales.

No obstante y con el correr de los partidos, el equipo fue demostrando que el sistema de juego no quedó resquebrajado, a pesar de las ausencia. Sino que se consolidó como grupo y hasta acá “no se extrañó” a ninguna de sus ausencias.

Los jugadores de Francia que quedaron relegados por lesiones fueron Lucas Hernandez, N’Golo Kanté, Presnel Kimpembe, Mike Maignan, Christopher Nkunku y Paul Pogba.

