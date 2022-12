El árbitro de Argentina-Francia reveló que el VAR le marcó un penal sobre la hora y no lo cobró

El polaco Szymon Marciniak, árbitro de la final entre Argentina y Francia en el Mundial de Qatar 2022, fue recibido por la prensa de su país y, mostrando imágenes con su celular, se defendió de las críticas de los galos.



"Los franceses no mencionaron esta foto, donde se puede ver cómo hay siete franceses en el campo cuando (Kylian) Mbappé marca un gol", dijo Marciniak en conferencia de prensa, mientras sostenía su celular con una foto del momento exacto de la acción.



Marciniak fue apuntado desde Francia por su trabajo en la final perdida por penales (4-2) ante la Argentina, luego del empate 3-3 en tiempo suplementario.



El reclamo principal se basa en la invasión de campo de los argentinos durante el tercer tanto, marcado por el crack rosarino Lionel Messi, en el segundo tiempo suplementario. La acción también fue observada por el diario francés L'Equipe y replicada en todo el mundo.



Marciniak, quien recibió el apoyo de la FIFA luego de su actuación, consideró que esa jugada "no afectó al partido" y por lo tanto no incidió en el resultado. "¿Cuál fue el impacto de los jugadores que se levantaron y entraron al campo? Para anularlo debería afectar al partido", agregó.



En tanto, en Francia juntaron más de 200 mil firmas en una plataforma digital con la intención de jugar otra vez la final de Qatar 2022 porque consideran que fueron perjudicados con los fallos de Marciniak.



"Están buscando a la pequeña bestia. Hay periódicos serios y aquellos que buscan rumores. Amigos, grandes árbitros de Francia me han escrito. La recepción fue genial. Muchos profesionales y futbolistas nos han enviado felicitaciones y Mbappé dijo que éramos grandes árbitros", apuntó Marciniak.



A su vez, Marciniak aceptó que el VAR revisó varias veces la jugada por una supuesta falta de Enzo Fernández a Marcus Thuram en el área, a tres minutos del final del partido.



"El equipo revisó incidente que involucró a Thuram e intuitivamente se inclinó por anular mi decisión en el campo, pero después de analizar las repeticiones concluyó que la decisión principal fue la correcta y estuvo de acuerdo en continuar el juego", aseguró el árbitro polaco.