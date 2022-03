La foto inédita de Lali Espósito y Tini Stoessel que sorprendió e ilusiona a sus fans

Hoy 21 de marzo Tini Stoessel está festejando su cumpleaños número 25 mientras atraviesa un delicado momento por la salud de su padre. La cantante debió postergar el inicio de su tour por el país, pero recibió el amor y apoyo de miles de fans y colegas en su día especial.

Uno de los saludos que más revuelvo causó en las redes sociales fue el de Lali Espósito. Ambas son dos artistas reconocidas y queridas, dentro y fuera del país. Sin embargo, existió un tiempo donde sus fanáticos "las enfrentaron" ya que las dos cantantes compartieron el amor de Peter Lanzani.

Pero después de muchos años, la onda entre ambas parece haber cambiado. Lali publicó una historia en su perfil de Instagram donde compartió una foto inédita junto a Tini, ambas abrazadas en lo que pareciera un estudio de grabación. Es por eso que los fanáticos ya esperan una colaboración entre ambas cantantes.

No es la primera vez que la buena onda entre las artistas se hace pública. Invitada a No es tan tarde (Telefe), la ex Violetta adelantó en diciembre que tenía muchas ganas de concretar el “feat”. “Va a suceder, de verdad. Yo estoy segura de que va a pasar”, sostuvo en aquella oportunidad. Parece que esa reunión tan esperada ya empezó a gestarse.

"Feliz cumple reina @tinistoessel" escribió Lali Espósito en la foto que compartió en sus historias. Es decir, la imagen refleja no solamente que las artistas tienen una excelente relación (incluso podría ser amistad) sino también que puede llegar a existir un proyecto musical juntas.

Tini Stoessel le dedicó un mensaje a su papá: “El mejor regalo sos vos”

Por motivo de su cumpleaños, Tini Stoessel compartió un posteo muy especial. La cantante subió una instantánea en la que aparece junto a su padre y se refirió al duro momento que está atravesando.

“El mejor regalo sos vos, pa, que estés acá con nosotros. Todavía nos quedan muchas cosas por vivir juntos. Te amo tanto, tanto, pero tanto”, describió Tini, que aparece acompañada por su mamá y su hermano.