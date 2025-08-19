Racing pone toda la carne en el asador

Cumbre Putin- Zelenski: Trump anuncia que comenzó a prepararla
Recibe a Peñarol con la necesidad de dar vuelta la serie para poder acceder a los cuartos de final de la Copa Libertadores
Racing no tiene margen de error. si quiere seguir con vida en el torneo continental. Por eso esta noche, cuando reciba en el Cilindro a Peñarol, en la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores, se ve obligado a ganar por al menos dos goles de diferencia para poder pasar a la próxima instancia ya que, en la ida, perdió por 1 a 0.
El encuentro se disputará en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, desde las 21.30 con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, mientras que el chileno Juan Lara estará en el VAR y la transmisión estará a cargo de FOX Sports.
El equipo dirigido por Gustavo Costas viene de perder agónicamente 2-1 ante Tigre, en Avellaneda, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional y la derrota generó los silbidos del público para sus jugadores.
En el citado encuentro, Costas paró un equipo con mayoría de suplentes pensando en el partido de esta noche, donde volverán los titulares que jugaron la ida en Uruguay, pero al menos con una modificación, ya que Marcos Rojo reemplazaría a Nazareno Colombo en el tridente defensivo que completan Marco Di Cesare y Santiago Sosa.
En tanto, Costas no dio a conocer si en la izquierda de la zona de ataque estará el colombiano Duván Vergara como Montevideo o si ingresará Adrián Balboa o Elías Torres para formar un “doble 9” con Adrián ´Maravilla´ Martínez.
Por su parte, el equipo de Diego Aguirre viene de caer 2-1 con Boston River, por la tercera fecha del Clausura de Uruguay. El entrenador puso en cancha un equipo alternativo en el que soló repitió titularidad el mediocampista argentino Eric Remedi.
Por ello, hoy en Avellaneda, el entrenador Aguirre repetiría el mismo once inicial que venció a Racing en la ida pero con un solo cambio obligado por lesión: el ingreso de David Terans por Leonardo Fernández.
Después de que los simpatizantes de la Academia tuvieran que entrar al estadio del Carbonero cuatro horas antes del partido, Ciudad y Provincia definieron cómo ingresará el público uruguayo al Cilindro.
La Policía de la Ciudad estará encargada de reunir a los hinchas de Peñarol en Costanera Sur a partir de las 15 y los llevarán tandas hacia Avellaneda. Allí los esperará la gente encargada de la Seguridad por parte de la Provincia de Buenos Aires, que permitirán el ingreso al estadio a partir de las 17.
