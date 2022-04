“Está muy delicada”, dijo la mamá de la chiquita quemada con aceite

La madre de Briana, la nena de tres años que sufrió terribles quemaduras cuando en un restaurante de Florencio Varela se le cayó aceite caliente encima, que era manipulado por una empleada, le contó a EL DIA que la pequeña “está muy delicada”, y “deben esperar a ver cómo evoluciona”.

Desde el Hospital de Niños Sor María Ludovica, donde la menor permanece internada, la mujer reiteró el pedido de justicia y convocó a una movilización para el próximo viernes, en las puertas del local gastronómico.

La madre de la niña recordó que el hecho sucedió “en apenas un segundo”, y respecto de las críticas por dejarla ir al baño sola, manifestó: “Vos no podés tener una criatura atada. Se va, se te escapa, fuimos a comer como siempre al mismo lugar y nunca hubo problema. Cuando me dice ‘mamá voy al baño’ y se va, al rato escucho un grito y ahí la veo con toda la cara quemada”.

Respecto al accionar de los empleados del restaurante, la mujer aseguró que a la nena “la colgaron en dos patas, la pusieron adentro de una heladera y no fueron capaces de llamar a una ambulancia”.

Consultada por la respuesta de las autoridades del local ante semejante hecho, la mujer recordó: “La dueña me dijo que no pudo venir, porque tuvo que hacer unas compras. Parece que le importa más eso. Nadie me acompañó y mi hija se acuerda bien de todo y cuando salga de acá, va a contar todo”.

En ese marco, aseguró: “Me ofrecieron una suma de dinero, pero yo no quiero dinero, quiero que mi hija salga de acá”.

Como se ha informado, Briana resultó quemada en un restaurante de Florencio Varela, al que había ido con su madre para comer una hamburguesa.

La madre explicó que mientras esperaban que les trajeran la comida, “Briana se levantó de la mesa, porque tenía ganas de ir al baño”, y -casi en paralelo- una empleada del local salió de repente de la cocina con una sartén con aceite hirviendo y se tropezó con la nena.

Producto del fatídico accidente, la niña sufrió quemaduras en el 54 por ciento de su cuerpo.

“La dueña dijo que se iban a hacer cargo. Me quieren arreglar con plata, pero yo no quiero plata. Quiero a mi hija viva”, señaló la mujer.

Respecto a su estado de salud, contó la niña, internada en el nosocomio de 14 entre 65 y 66 sigue en estado crítico: “Las quemaduras son muy profundas, no se sabe si va a ir a cirugía y sigue con fiebre. La bañaron, tiene chuchos de frío. Ahora está dormida por la morfina que le dan. Con cirugía va a poder ser una niña sonriente, pero va a costar”, apuntó entre lágrimas.