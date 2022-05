“Hace un mes nadie daba 2 pesos por nosotros y hoy hay chances”

Durante el ciclo de Néstor Gorosito Gimnasia rompió varias rachas y alcanzó algunas marcas. Sus buenos rendimientos en el sprint final de las competencias le permitieron pelear el ingreso a la Sudamericana en el torneo pasado y hoy lo hacen ilusionar con la clasificación a la siguiente ronda de la Copa de Liga. El equipo se rigió por momentos y el actual es uno de los mejores. Desde el clásico hacia acá, el Lobo se reestructuró de atrás hacia adelante bajo la premisa de recuperar el orden y la solidez. En esta última arista, mucho tuvo que ver su arquero.

Rodrigo Rey consiguió una racha positiva de tres partidos sin recibir goles, superando una marca del mismo ciclo de Pipo. El último gol que recibió el golero Mens Sana fue ante Sarmiento, en la derrota por 3-1 en el Bosque y después cerró la meta contra Platense (3-0), Unión (1-0) y Patronato (6-0). Si bien no toma esta marca como un desafío personal, el protagonista le reconoció a este medio que siempre es lindo terminar sin goles en contra.

“Siempre terminar con el arco en cero es lindo y motivante desde lo personal. No lo tomo como un desafío porque lo principal es rendir para el equipo y después poder ganar. Después es algo que no depende específicamente de un solo jugador, es un trabajo en equipo y es el premio al esfuerzo y al trabajo de todos los jugadores en defensa, incluido yo. Sí estoy contento porque uno trabaja para que esa solidez se vea reflejada en el resultado”, manifestó el nacido en Las Parejas.

Para el futbolista, esta solidez conseguida estuvo sujeta al “orden y a achicar el margen de errores individuales, que fue lo que nos costó muchos goles en contra en otros partidos. Desatenciones puntuales que pagamos caro, porque en nuestro fútbol el margen de error es chico”.

Ya pensando en lo que se viene el domingo ante la Lepra, lamentó que no se hayan dado los últimos resultados, aunque no pierde la fe, sobre todo, en lo que puede hacer Gimnasia en el campo: “Hace un mes atrás nadie daba dos pesos por nosotros y hoy estamos en la última fecha con chances de clasificar. Obviamente esto es fútbol y los resultados de otros equipos no siempre se van a dar como uno espera porque no depende de uno. Lo que podemos controlar es lo que hacemos nosotros dentro de la cancha y es en lo que tenemos que pensar para el domingo. Y en ganar, ganar siempre es bueno, más en casa y jugar como lo venimos haciendo, con orden, con agresividad constante y después del partido veremos si los resultados se dieron a favor o no”.

“Tenemos los puntos que merecemos. Si no tenemos más es porque no se hizo algo bien”

Rodrigo Rey,

Arquero de Gimnasia

“TENEMOS LOS PUNTOS QUE MERECEMOS”

Más allá del mal primer tramo del equipo en el certamen, Rey señaló que no hay que lamentarse y que el Lobo tiene los puntos que merece tener. Hoy piensa solamente en lo que viene y eso es Newell’s.

“Lamentarse a esta altura ya no sirve de nada. Tenemos los puntos que merecimos ganar y en los partidos que no ganamos puntos fue porque no se hizo algo bien. Y como dije, en este fútbol la diferencia entre un equipo y otro es muy justa y cuando fallás en un detalle mínimo te cuesta un partido. No hay tiempo para mirar hacia atrás”.

Además, tampoco dijo que desvía la mirada hacia el futuro, cuando se le consultó por un potencial clásico con Estudiantes: ”No tenemos tiempo para pensar en otra cosa que no sea en Newell’s. Claramente antes que nada, necesitamos tener los tres puntos nuestros. La cabeza está puesta en eso y después veremos qué pasa”.

Volviendo a lo personal, el ex Godoy Cruz hizo un balance del tiempo que lleva ocupando el arco Mens Sana. Dijo estar contento y pensando en nuevos desafíos: “Estoy contento con este tiempo en el club, con los resultados que se han dado, hoy estamos de nuevo peleando por algo hasta la última fecha como hace seis meses atrás peleamos por entrar a la Sudamericana. Eso marca algo bueno. Gimnasia está entre los equipos que pelean por algo. Queda mucho margen para crecer y seguir buscando una mejor versión como equipo y tenemos la fe puesta en que el trabajo nos llevará a eso. Me queda contrato y mi cabeza está puesta en el club. Uno siempre renueva los desafíos torneo a torneo. Sí está claro que la idea general es la que se ve hoy, tratar de que el club se encuentre siempre peleando por algo. Tratando de meterse entre los primeros puestos de nuestro fútbol y seguir por esa línea”.

El último arquero que cerró el arco de esta forma fue Jorge Broun durante la Copa Maradona. El Rosarino estuvo 4 partidos sin recibir goles: 0-0 con Patronato, 1-0 ante Vélez, 0-0 frente a Huracán y 2-0 con Colón. Agustín Fontana le rompió la racha en la derrota 2-1 vs. Banfield.