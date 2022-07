El video polémico y viral de una beneficiaria de planes sociales que se burla de los que trabajan

Un video se viraliza desde anoche y causa polémica. Se trata de una mujer que les dice "boludos" a los que trabajan mientras ella asegura que vive "al cuete" y sólo cobra planes sociales. La usuaria de la aplicación Kwai fue identificada como Mariana Alfonzo y tiene 34 años. Además, luego de haber subido el mismo a la red social hablando irónicamente sobre los beneficios económicos que recibía, se conoció que vive en Ezeiza y no tiene registros de trabajos formales en AFIP.

A los pocos minutos de haberse subido desde otras redes sociales y plataformas empezó a ser compartido, por lo que está dando la vuelta por todo el país. Alfonzo, que en su alocución no especifica a quién está dirigido el mensaje, dice que “si nos pagan por estar al ‘cuete’, problema del Presidente y nuestro que queremos estar el ‘cuete’”, al tiempo que agrega: “Gente laburante a nosotros no nos sirve. Si queremos seguir estando al pedo y seguir teniendo hijos como conejos, vamos a seguir estando al pedo y vamos a seguir teniendo hijos como conejos”.

La mujer, que sube este tipo de videos con contenido político y tiene 5.600 seguidores, arranca manifestando: “Hola gente de ‘kiwi’. ‘Kiwi’ le digo yo a esta plataforma. Recién estaba viendo el video de una persona re pedante, que no voy a decir el nombre pero todos lo deben conocer, donde dice para qué carajo las mujeres en Argentina siguen teniendo hijos, que según él la plata sale del bolsillo de los trabajadores, todos estos bonus, la asignación, etc etc, que 18.000 pesos de mierda no nos van a alcanzar para nada del bonus este que se viene, no sé qué pito, qué flauta. Encima le estoy haciendo un video sacándome las trencitas”.

“Yo digo, ¿no? ¿Qué carajo te importa a vos si nosotras tenemos o no hijos? ¿Qué chota te importa si queremos vivir del Estado o no? O sea, naciste de alguien y si en tus tiempos no se pagaba una verga por haberte tenido a vos, despreciable ser, problema tuyo. Y si te parece que están comprando los votos, bárbaro que compren los votos. Que sigan comprando los votos. Por algo nos tienen que pagar, ¿no? Y si nos pagan por estar al ‘cuete’, como decís vos, problema del Presidente y nuestro que queremos estar el ‘cuete’”, sigue hablando Alfonzo. “Si tanto te jode, renunciá, amigo, y ponete a cobrar vos también de onda. A menos que no seas argentino y te estés haciendo el argentino, porque obviamente que si no sos argentino no cobrás una verga en este puto país. Pero bueno, si estás dolido y resentido por eso, hermano, hacé una cosa si no. Si sos argentino y estás laburando, como decís, juntá plata, no sé comprate euros o dólares y tomate el palo a otro país, hermano, que vos no nos hacés falta para nada a nosotros. La verdad que gente laburante como vos decís, gente laburante como vos, a nosotros no nos sirve. Si queremos seguir estando al pedo y seguir teniendo hijos como conejos, vamos a seguir estando al pedo y vamos a seguir teniendo hijos como conejos. ¿Por qué? Porque se nos da la puta gana, por eso. ¿Entendés?”, sostiene.

“Y otra, si estás a favor del aborto, qué bueno, qué bueno que no se aprobó en tu época, porque seguro vos no hubieras nacido. Sos horrible, papi, no tendrías que haber existido en esta vida. Pero bueno, que quede ahí a tu criterio, vos y los laburantes, todos, se pueden ir, por nosotras las luchonas, como le dicen ustedes, a la chingada, a la chingada. Porque no nacieron ustedes de un caballo, papi. Nacieron de una mina que seguro se tuvo que romper el culo laburando para mantenerlos a ustedes, manga de pelotudos, y ahora claro, como hay minas que no tienen que hacer nada para mantener a sus hijos como antes, andar fregando al costado de un arroyo, están muy dolidos los señores. Vos y todos los laburantes o minas que se la dan de laburantes también, vayansé a la re verga, a la mierda, pelotudos. ¿Laburan? Porque son pelotudos. ¿Le sacan el sueldo? Porque son pelotudos. ¿Le cobran la obra social? Porque son boludos. ¿Pagan la luz? Porque son re giles. O sea, ¿qué se la agarran con nosotros? Si los boludos son ustedes, manejensé o tomensé el palo para otro país. A nosotros nos gusta vivir al pedo. ¿Y? Yo tengo un celular alta gama de este lado y no hago un choto”, terminó diciendo en su polémico video.

Según publica Infobae, la mujer actualmente recibe la Asignación Universal por Hijo y el Plan Progresar desde el 2018, lo mismo que las Asignaciones Familiares. En tanto, en julio del 2020 percibió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), mientras que en el mismo año fue beneficiaria del Programa Hogar, que garantiza el derecho y acceso a la garrafa a través de un subsidio mensual para hogares de bajos recursos.