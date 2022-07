Pepe Cibrián detalló su estado de salud y afirmó que volvió a hablar con su ex

Pepe Cibrián está viviendo un duro momento personal, luego de que su esposo Nahuel Lodi, sea fotografiado a los besos con otro hombre. Esto generó una fuerte crisis en la pareja, por lo que el director teatral decidió separarse y echar al joven de su mansión. Si bien en su momento se dijo que se había atrincherado, el propio Pepito aclaró la situación.

Fue el periodista Carlos Monti en Nosotros a la mañana, quien paseó un audio que le mandó Cibrián, donde le contó que volvió a hablar con Lodi y que el muchacho se fue de su casa: "Me causa risa cada vez que me lo preguntan, porque imagino a Nahuel atrincherado con un casco lleno de hojas para disimular, con sacos de arena y una ametralladora. No, no, no, nada que ver. Nahuel se portó de manera caballerosa en cuanto le dije que se fuera, el mismo día que pasó lo que pasó. Si, hemos vuelto a hablar, pero no está en casa".

Por otro lado, contó sobre su estado de salud tras sufrir un desmayo días atrás: "Yo he estado muy mal físicamente porque hace tres días me desmayé en el ensayo. Me llevaron a la guardia para hacerme cosas, me hicieron un electrocardiograma y el médico me dijo que me dio algo mal en el corazón, que me querían internar".

Además detalló que su médico de cabecera le dijo que haga reposo: "Me dijo que durante tres días no ensaye. Que si al tercer día, o sea hoy, seguía mareado y con dolor de cabeza, ahí si iba a tener que internarme para hacerme todos los chequeos en profundidad. Por suerte, hoy me levanté muy bien y él me dijo que era un estrés emotivo por todo lo que pasé".