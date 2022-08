VIDEO. Cayó un acusado de querer "vender" a Dientes, uno de los monitos robados del ex Zoo de La Plata

En las últimas horas, agentes de la DDI de La Plata detuvieron a uno de los autores del robo de Dientes, el mono tití que vivía en el ex zoológico de la ciudad. El mismo fue atrapado tras un allanamiento en Berisso pero sin la presencia del animalito, que sigue siendo buscado.

Según destacaron fuentes policiales, el mismo se encargaría de comercializar animales de manera ilegal y que habría puesto a la venta al monito robado a 120 mil pesos. Ante esto se hicieron dos operativos en la localidad berissense, en 41 e/ 1736 y 174, y calle 21 entre 171 y 172.

Los agentes secuestraron un fusil marca Whinchester calibre 44/40, 2 municiones y un teléfono celular. Mientras que además se encontró la jaula vacía en la que habría estado Dientes encerrado. El detenido fue llevado a la Departamental y se le inició una causa por "robo y tenencia ilegal de arma de guerra", en la que interviene la UFI Nº 15 del Departamento Judicial de La Plata.

El caso Dientes

Uno de los monos alojados en el predio del ex zoológico de La Plata fue robado el pasado 6 de julio, confirmaron fuentes municipales, por lo que se realizó la denuncia policial correspondiente.



Según precisaron, se advirtió que había sido dañado el tejido en un sector del recinto donde una pareja de monos titi estaba alojada y más tarde se confirmó que faltaba el macho.



Este ejemplar ya había sido sustraído, junto a la hembra, en febrero de este año, pero ambos fueron recuperados en Punta Lara, partido de Ensenada, donde habían sido puestos a la venta.



Se indicó que ante la posibilidad de que el animal se haya fugado y estuviera en la zona, se esperó un día para buscarlo y el 8 de junio se hizo la denuncia correspondiente en la comisaría 9 de La Plata.



El 4 de junio de 2018, el ahora ex zoo cerró sus puertas y, en este tiempo, se trasladaron a una gran cantidad de animales a reservas.



Actualmente, el ex zoo está en un proyecto de reconversión y reapertura del bioparque ubicado en el bosque, bajo un programa de conservación, educación e investigación de especies.